Госдума предлагает ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верификация повысит безопасность российских граждан, считают в Госдуме
Верификация повысит безопасность российских граждан, считают в Госдуме Фото:

Иностранные граждане должны проходить верификацию при регистрации на российских сайтах знакомств. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств», — передает содержание предложения Даванкова РИА Новости. Для этого планируется использовать данные из системы «Цифровой профиль иностранного гражданина».

По мнению Даванкова, отсутствие обязательной идентификации на дейтинг-платформах создает условия для совершения преступлений, включая мошенничество, вымогательство и психологическое давление. Хотя отдельная статистика таких правонарушений не ведется, общий рост преступности среди иностранцев требует дополнительных мер защиты российских пользователей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные граждане должны проходить верификацию при регистрации на российских сайтах знакомств. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств», — передает содержание предложения Даванкова РИА Новости. Для этого планируется использовать данные из системы «Цифровой профиль иностранного гражданина». По мнению Даванкова, отсутствие обязательной идентификации на дейтинг-платформах создает условия для совершения преступлений, включая мошенничество, вымогательство и психологическое давление. Хотя отдельная статистика таких правонарушений не ведется, общий рост преступности среди иностранцев требует дополнительных мер защиты российских пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...