Госдума предлагает ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

Иностранные граждане должны проходить верификацию при регистрации на российских сайтах знакомств. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств», — передает содержание предложения Даванкова РИА Новости. Для этого планируется использовать данные из системы «Цифровой профиль иностранного гражданина».
По мнению Даванкова, отсутствие обязательной идентификации на дейтинг-платформах создает условия для совершения преступлений, включая мошенничество, вымогательство и психологическое давление. Хотя отдельная статистика таких правонарушений не ведется, общий рост преступности среди иностранцев требует дополнительных мер защиты российских пользователей.
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