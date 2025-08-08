Отделения «Единой России» в ДНР организовали доставку воды местным жителям и установку бочек во дворах многоквартирных домов из-за сложной ситуации с водоснабжением из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
«Сейчас в ДНР действительно сложная ситуация с водоснабжением. Наши волонтеры доставляют воду в самые проблемные районы, выполняют адресные заявки, помогают, в первую очередь, семьям с детьми, пожилым людям, которые не могут набрать воду самостоятельно», — передает слова Якушева пресс-служба партии в telegram-канале.
Кроме того, секретарь Генсовета отметил, что региональные отделения партии активно подключились и формируют гуманитарные грузы с учетом острой потребности местных. Ряд регионов — Москва, Тула, Санкт-Петербург, Ингушетия — передали несколько десятков тонн питьевой воды в ДНР. В ближайшие дни новые партии гуманитарной помощи прибудут в республику из нескольких областей страны, в том числе из Московского региона и Краснодарского края. В акции участвуют не только представители партии, но и предприниматели, а также неравнодушные гражданские.
С начала спецоперации «Единая Россия» организовала доставку более 140 тысяч тонн гуманитарного груза в Донбасс, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также на приграничные территории. Среди грузов были продукты, средства личной гигиены, бытовая техника, лекарства и стройматериалы.
Ранее в ходе переговоров с руководителем ДНР Денисом Пушилиным президент РФ Владимир Путин затронул вопросы восстановления производственных и социальных объектов региона, пострадавших в результате украинских обстрелов. Глава государства подчеркнул значимость этой темы для последующего развития республики. Среди актуальных тем Путин назвал вопросы восстановления водоснабжения, жилого строительного фонда, экономики и здравоохранения.
