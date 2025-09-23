Baza: в московском Куркино сдетонировал сверток с неизвестной взрывчаткой

В Москве в квартире сдетонировал подозрительный черный пакет (архивное фото)
В Москве в квартире сдетонировал подозрительный черный пакет (архивное фото) Фото:

В цоколе 23-этажного жилого дома на улице Соловьиная Роща в московском районе Куркино сдетонировал подозрительный черный пакет. Об этом сообщает Baza. По данным журналистов, пакет был обмотан скотчем. Также известно, что он весил около 20 граммов.

«Взрыв в московском Куркино. <...> Cдетонировал черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем — массой в 20 граммов. Взрыв произошёл в цоколе 23-этажного здания на улице Соловьиная Роща», — передают авторы канала. Пострадавших и разрушений нет, возгорания также не зафиксировано.

На днях сообщалось о взрыве в квартире в Иркутской области. Тогда в Ангарске произошел взрыв в жилом доме из-за неосторожного обращения с газовым баллоном. Причем это было второе возгорание в Ангарске за три дня. 

