Два поезда столкнулись в Словакии, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадало около 20 человек, указано в сообщении (архивное фото)
В результате происшествия пострадало около 20 человек, указано в сообщении (архивное фото) Фото:

Два пассажирских экспресс-поезда столкнулись на востоке Словакии, в районе города Рожнява. Об этом сообщила полиция республики.  

«Перед туннелем недалеко от деревни Яблонов-над-Турне в районе города Рожнява произошло столкновение двух встречных экспресс-поездов, в которых находилось большое количество пассажиров», — указано в сообщении ведомства, опубликованное на сайте. В результате происшествия пострадало около 20 человек. Пассажиры постепенно покидают поезда.

Также отмечается, что на месте работают подразделения Интегрированной спасательной системы. Полиция обеспечивает безопасность людей и управляет работой служб.

Ранее крупная авария произошла на железнодорожном переезде в Смоленской области, где грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем, что привело к сходу вагонов и отмене нескольких электричек между Россией и Беларусью. Тогда движение было приостановлено, а на место были направлены пожарные и восстановительные поезда.

{{author.id ? author.name : author.author}}
