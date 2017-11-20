Эмираты выиграли у России Экспо-2020, но не готовятся к нему

17:25 20 ноября 2017 0

Журналист «URA.RU» съездил в ОАЭ, увидел, как Дубай не готовится к Экспо-2020, и советует Екатеринбургу то же Фото: официальный сайт Expo-2020

Екатеринбург снова претендует на проведение Экспо — на этот раз в 2025 году. Заявку на этой неделе представила в Париже официальная делегация от России. Это вторая попытка провести такое мероприятие на Урале (и в России вообще).

Четыре года назад Екатеринбург претендовал на Экспо-2020, но проиграл в последнем раунде Дубаю. Серьезного сражения не получилось — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, выражаясь спортивным языком, «вынес» своих соперников в одни ворота (Екатеринбург — 47 голосов, Дубай — 116). Справедливо ли это? Тогда многие считали, что да. Распространенное мнение: сравнение Дубая и Екатеринбурга — не в пользу уральцев. На самом деле это не совсем так, убежден журналист «URA.RU» Иван Шумков, побывавший в ОАЭ. По его мнению, чтобы выиграть Экспо-2025, Екатеринбургу нужно стать Дубаем, а у него это вполне может получиться. Слово Ивану.

Роза пустыни

Инфографика: Иван Филиппский/ «URA.RU»

Для понимания, что такое Дубай. Это гигантский оазис на стыке пустыни и моря — больше 130 километров вдоль побережья и почти 40 километров в глубь пустыни. На этой площади можно разместить пять Екатеринбургов, если измерять уральский город по ЕКАДу. И еще останется место. А еще Дубай высокий. Именно здесь есть знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа («Башня Халифа»), самое высокое здание мира. Если вы не были в Дубае, просто посмотрите, насколько оно выше уральских небоскребов.

Экспо-2020 не цель и даже не средство

Готовится ли Дубай к Экспо-2020? Нельзя сказать однозначно. Да, готовится — потому что разработаны планы провести всемирную выставку, для нее строятся объекты. Нет, не готовится — потому что выставка не самоцель и не рубеж, после которого хоть трава не расти.

Если бы Екатеринбург все-таки завоевал право на Экспо-2020, сейчас столица Среднего Урала выглядела бы как один сплошной баннер в поддержку выставки.

С каждого значимого здания в центре города, с каждого перекрестка, столба и забора на жителей и гостей города агрессивно бросались бы логотипы Экспо, а любой пресс-релиз и газетный материал в областных и городских газетах начинался бы словами: «Екатеринбург — место проведения Экспо-2020».

Но даже такой подход горожане стерпели бы ради, будем честны, денег. Екатеринбург, например, грезит второй веткой метро — победа заявки на Экспо-2020 сделала бы эту мечту осуществимой. Чуда не произошло, и планы прорыть подземку сначала технично «отодвинули» к 2023 году (300 лет со дня основания Екатеринбурга), а теперь и вовсе отложили в долгий ящик.

Основная площадка Экспо-2020 расположена в Dubai South, где сейчас лишь голая пустыня. Объекты для туристов построят в центре города

Дубай не таков. За два дня в городе логотип будущего Экспо встретился дважды. В первый раз напоминание было на плакате в деловом центре города (недалеко от будущей «Крик тауэр»). Во второй раз — в месте, где будет основная площадка выставки, а затем новый жилой микрорайон. Всё.

Логотипы совпадают с местами, которые станут центрами притяжения на будущей Экспо-2020 (они отмечены на карте Дубая слева).

А вокруг бесконечные небоскребы, от разнообразия которых даже устаешь, деловые районы, бесконечные стройки в космических масштабах — и все это живет своей отдельной жизнью, без оглядки на выставку. Город строит и развивается не ради нее.

В Дубае строят новый микрорайон как раз ради проведения Экспо — это и есть основная площадка выставки. Вот так он будет выглядеть в 2020 году. Затем он перевоплотится в жилой квартал.

А прямо сейчас это место выглядит ровно вот так — там ничего нет. Только сплошная голая пустыня со строителями.

Но нет никаких оснований полагать, что его бы не построили по какому-то другому поводу. Так же, как и «Дубай Крик Тауэр» — башню, которая должна стать самой высокой в мире, превзойдя «Бурдж Халифа» на целых сто метров (то есть будет почти километр в высоту!).

Ее запуск приурочен к открытию выставки, но это скорее торжественный повод, чем обязательное условие. Не было бы Экспо — арабы наверняка построили бы эту башню. Дубай не собирается жить ради выставки — это лишь сопутствующее естественным процессам мероприятие. Екатеринбург такому подходу может только позавидовать.

На недельку, до второго

Местные жители знают о выставке, но не придают ей какого-то особенного значения. Потому что здесь и так не скучно и много туристов всех уровней достатка. В ноябре это любимое место уральской элиты и людей побогаче и поизвестнее, типа Павла Дурова (основатель «ВКонтакте» и Telegram). Приехать на праздники в Дубай — скорее норма.

Дубай красив по ночам. Такой шикарный вид открывается с 32-го этажа Armada Blue Bay Hotel — кстати, хороший выбор для бизнесменов-путешественников

Еще непременно здесь отмечают свадьбы самые богатые люди региона — в ноябре, например, один индийский режиссер сочетал себя узами брака со своей спутницей. Ради этого на пару дней была полностью выкуплена шикарная гостиница «Палаццио Версаче» с авторским оформлением от понятно какого модельера. Это к вопросу, какие суммы и какими людьми уже сейчас тратятся здесь.

А в соседнем Абу-Даби — час езды — в конце ноября будут «Формула 1» и концерты Кенрика Ламара, Пинк и других мировых знаменитостей. И такие мероприятия здесь каждый месяц. Афиша совсем не уральская, конечно.

И, в конце концов, здесь есть море — Персидский залив. Если тусовки вам не слишком близки, а на небоскребы смотреть уже немного надоело, можно просто пойти на море. И здесь Екатеринбургу уж точно нечем ответить — не Балтым же с Шарташом (местные озера) предлагать гостям вместо моря.

Первым делом самолеты

Все это показывает, насколько город интересен туристам и отдыхающим. А Дубай стал таким, какой он есть сейчас, благодаря другим вещам. На берегу океана здесь качают нефть, а в пустыне делают другой бизнес.

Во время моего визита в Дубай здесь проходило AirShow — ему уже почти 30 лет и это крупнейшая аэрокосмическая выставка в мире. Она проходила здесь даже тогда, когда город еще не был мейнстримом, одним словом.

Авиасалон очень похож на наш российский «Иннопром», проходящий в Екатеринбурге.

По размерам дубайский, разумеется, побольше, а по стилистике напоминает скорееRussian Arms Expo, выставку вооружений, которая больше 10 лет проходила в Нижнем Тагиле. Если взять впечатления от обеих свердловских и соединить в одно — примерно и будет равно впечатлениям от авиашоу в ОАЭ.

Для России авиасалон — традиционно способ показать свою мощь в регионе, где у нас почти не осталось влияния. Родина старается как может: в местном раздаточном материале — новостном издании про AirShow — рядом с критикующей президента США Дональда Трампа статьей расположена реклама Рособоронэкспорта. Совпадение? Возможно.

Реклама соседствует с идеологически выгодным материалом Фото: Иван Шумков

Важность выставки подчеркивает и присутствие вице-премьера Дмитрия Рогозина — здесь он представлял Су-35, истребители нового поколения. И, кажется, успешно для России — в СМИ сообщили, что наши «сушки» поставят на берега Персидского залива.

Но это все скорее политика, чем бизнес. Да и поражает авиасалон совсем не военной авиацией. Внимание посетителей и прессы было приковано к другому. Компания flydubai представила на авиасалоне первый самолет Boeing 737 MAX 8. И это по-настоящему интересный экспонат.

Новая модель — один из 76 бортов, заказанных у Boeing четыре года назад. Полностью заказ будет поставлен к 2023 году, но шесть самолетов полетят уже до конца 2017 года.

Самолет, как кажется, изменит представление о перелетах, потому что эконом-класс здесь немного похож на бизнес-класс, а тот имеет признаки первого класса. Журналисты одними из первых поднялись на борт вместе с сотрудниками Flydubai и оценили уровень комфорта.

По правде говоря, и сейчас летать компанией весьма удобно и комфортно, но новый борт — это про то, как можно в узкофюзеляжном самолете сделать комфорт широкофюзеляжного. И это лучше всего видно на примере бизнес-класса. Вместо привычных для этого типа самолета 12 сидений здесь всего 10 мест, но зато они раскладываются в полноценную кровать. Инженеры серьезно потрудились над тем, чтобы на ней было комфортно даже людям с ростом под два метра (проверено на себе). А тем, кто полетит во втором ряду, повезет вдвойне — ведь у них будет полноценное личное пространство без вмешательства соседей. Идеально для интровертов и людей, которые хотят полноценно отдохнуть в полете.

Эконом-класс тоже не отстает. Здесь новые, более тонкие в сравнении с обычными кресла. Расстояния между ними такие же, как и обычно, но за счет конструкции для ног остается гораздо больше пространства, что очень порадует людей ростом выше среднего. Как правило, такие кресла можно найти в салонах широкофюзеляжных самолетов, совершающих длительные перелеты. А еще теперь в «экономе» есть телевизоры, и это тоже заявка на новый уровень комфортабельности.

Екатеринбургу (и всему Уралу) повезло — сюда новый борт полетит даже раньше, чем в Москву. По словам старшего вице-президента Flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и Европы Джейхуна Эфенди, в первую очередь самолет будет обслуживать рейсы длительностью более 5 часов, а среднеуральская столица входит в число рейсов с такой длительностью перелета.

Екатеринбург, будь как Дубай

Все перечисленное выше не имело бы смысла без посыла в адрес любимого города.

На самом деле все не так уж и плохо. На Урал не ездят шейхи праздновать свои свадьбы, небоскребов здесь пока только два, а кроме них и Ельцин Центра, и предложить туристам особенно нечего. Но возможность стать городом, достойным Экспо, все-таки есть.

Екатеринбургу есть чему поучиться у победивших в борьбе за Экспо-2020 Фото: официальный сайт Expo 2020

Правда в том, что Екатеринбург уже ключевая точка для всего Урала. Наш ежегодный «Иннопром» смотрится во всяком случае не хуже Дубайского авиасалона. Может быть, масштабы несколько не те, но это все дело времени и опыта. А улететь из Екатеринбурга самолетом можно практически в любую точку мира.

Правда в том, что у нас есть завод заводов («Уралмаш»), который по своему потенциалу ничуть не хуже промышленных районов Дубая.

Правда в том, что у нас есть культурная жизнь — взять хотя бы недавно прошедшее биеннале современного искусства.

Правда в том, что эта самая природа ничуть не лучше, чем в Дубае, только там вас убивает пустыня, а здесь — холод. Но и там, и здесь живут стойкие люди, способные противостоять ей и подчинять ее.

Главное отличие Екатеринбурга от Дубая прямо сейчас — Дубай не готовится к Экспо-2020, он к нему и так готов.

Он работает на будущие выставки и салоны, которых, возможно, даже еще не существует. А Екатеринбург — не готов, он живет сегодняшним днем, сводя концы с концами и живя от одной заявки на Экспо к другой. И в случае победы придется очень потрудиться, чтобы не упасть в грязь лицом.

Поэтому главное пожелание: Екатеринбург, стань городом, который не будет зависеть от мероприятий и решений сверху, чтобы достойно отпраздновать 300-летний юбилей. Стань городом, в котором станции метро открываются чаще, чем выбирают нового президента России. Стань городом, где все думают о своем и общем будущем. Екатеринбург, стань Дубаем.