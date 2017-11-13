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13 ноября 2017
17:45  13 ноября 2017 0

Русская Анджелина Джоли поделилась снимком со свадьбы в Дубае. ФОТО

Поклонники подумали, что Миргаева сама выходила замужФото: Инстаграм Миргаевой

Модель из Перми Галина Миргаева, которую в Сети прозвали русской Анджелиной Джоли из-за сходства с актрисой, взволновала подписчиков снимком со свадьбы, проходившей в Дубае. На торжестве Миргаева была как гость, однако из-за белого платья, в котором позирует на фото модель, фанаты подумали, что замуж выходила сама «Джоли».

«Королевское платье, — написала Миргаева в комментарии к снимку. Вам нравится мой индийский стиль?» Отвечая на вопросы подписчиков, модель рассказала, что была гостьей на индийской свадьбе в Дубае. «Очень необычно. Нетрадиционно для русского народа», — описала она свои впечатления, добавив, что присутствовала на торжестве со стороны невесты.

На комплимент о том, что она «сама как невеста» Галинка возразила, что та «сидит в таких платьях, что шевелиться не может». Судя по фотографиям, которые можно найти по соответствующему геотэгу, свадьба была действительно роскошной, не говоря о платье индийской невесты.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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