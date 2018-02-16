Отборные слухи о лучших людях России

22:56 16 февраля 2018 4

МОК выражает беспокойство относительно сборной Северной Кореи по бобслею

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что «рыбный» скандал Дерипаски создал Потанин. — Собчак провела секретный семинар в Екатеринбурге. — Избиркомы начали бороться друг с другом за электорат. — Куйвашев готовит тайную проверку бизнеса. — У Тунгусова — личный официант-министр. — Депутат с наколкой на голове поссорился с УГМК. — Дубровский нашел нового министра. — В Тюмени банкротят руководителя «Единой России». — В Югре ищут подход к «суперследователю» Бастрыкина. — Чиновникам Ямала пришлось приехать на работу на такси из-за Холманских. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Рыбный» скандал Дерипаски создал Потанин

Участники Инвестиционного форума в Сочи с энтузиазмом обсуждают скандал вокруг девушки из эскорта Насти Рыбки и бизнесмена Олега Дерипаски. Элита строит догадки, кто заказчик интимных разоблачений. Среди прочих чаще остальных тиражируется версия заинтересованности оппонентов олигарха по бизнеса. В частности, называют фамилию Владимира Потанина. Говорят, что у двух «мамонтов» российского крупного бизнеса возникли разногласия по выкупу акций в «Норильском никеле». Говорят, что Потанин предложил Роману Абрамовичу купить долю в «Норникеле» на 1,5 $ млрд. Но этому воспротивился Дерипаска, акционер компании: он якобы даже обратился в лондонский суд с просьбой запретить сделку.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мединский решил поиграть в «хорошего министра»

В столичной культурной тусовке обсуждают небывалую активность министра культуры Владимира Мединского. С начала февраля он необычно зачастил в подконтрольные ему ведомства. Министр интересуется у деятелей искусства, нужна ли помощь и «все ли в порядке». Особое внимание Мединский уделяет театрам: видимо, пытается реабилитироваться после скандала с режиссером Кириллом Серебренниковым, полагают деятели искусства. Тусовка видит в этом желание понравиться цеху перед весенним обновлением правительства, но жаждет отставки главы Минкульта как никогда.

Избиркомы начали бороться друг с другом за электорат

По столичным избиркомам прошел слух, что эффективность их работы будет оцениваться не только чистотой результатов, но и явкой избирателей. После изменения закона о выборах и упрощения процедуры голосования по месту жительства у ТИКов появился новый функционал. Чтобы позволить максимальному числу желающих проголосовать, члены избиркомов с начала февраля перешли на вахтовый метод — дежурят в ожидании потенциальных избирателей.

Результаты первых двух недель не внушают оптимизма: до ТИКов мало кто доходит. Плохие результаты предварительной регистрации избирателей будут интерпретированы ЦИКом как недостаточная информированность граждан, переживают ответственные за свои участки. Говорят, что самые отчаянные члены избиркомов рассылают в соцсетях сообщения друзьям и родственникам «прикрепиться» к их участкам, чтобы улучшить свою статистику.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканалы готовят День выборов президента тщательнее Нового года

Телевизионщики, отвечающие за подготовку политического контента, с нового года фактически перешли на круглосуточный режим работы. Новостные службы ВГТРК и «Первого» попросили не уходить в отпуска до середины мая. Кроме того, как рассказывают очевидцы, студийные софиты с февраля не гаснут: популярные политические ток-шоу в любую свободную минуту «репетируют» эфиры 18 и 19 марта. Продюсеры политических программ уже «забронировали» всех топовых гостей и договариваются с «запасными игроками». Режиссерские группы проводят тракты, чтобы ночь выборов «разыграть как по нотам» — исключить заминки в прямом эфире и выявить слабые места в базовом сценарии программы. Говорят, что от качества картинки и контента будут зависеть судьбы многих вплоть до руководителей каналов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЧМ-2018 пройдет без майонеза

На этой неделе утвердили меню обедов, которыми будут кормить VIP и журналистов во время чемпионата мира по футболу. Представители оргкомитета и FIFA лично перепробовали 70 блюд, приготовленные официальным подрядчиком мундиаля. Говорят, что на это ушло более четырех часов. Примечательно, что в блюдах не было замечено ни капли майонеза. Любимый российский соус исключили из рецептуры после жалоб гостей Кубка Конфедераций, который проводился этим летом в России и который считают «генеральной репетицией» ЧМ-2018. Иностранные журналисты и випы не выдержали «пытку» майонезными салатами и настоятельно попросили не видеть его в своих тарелках на ЧМ-2018. Сказано — сделано.

Слухи Свердловской области

Куйвашев проведет тайную проверку на лояльность бизнеса

Губернатор Евгений Куйвашев, говорят, замыслил в ближайшее время провести негласный смотр-конкурс среди крупнейших девелоперов. В ходе него планируется выяснить, кто из представителей этой отрасли максимально лоялен и вообще способен принести наибольшую пользу, в том числе репутационную.

Результатами тайного состязания застройщиков станут результаты объезда стройплощадок и встречи с руководителями компаний. Главная цель этих планов — показать Москве, что регион активно развивается и реализует крупные проекты, а также погасить усиливающуюся в последнее время конфликтность в среде застройщиков.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гайда-старший насоветовал Куйвашеву то, на что в далеком прошлом уговорил Росселя…

В кабмине шутят, что идея «Единой социальной карты свердловчанина», которую реализовывает региональный минсоцполитики, пришла в голову уже второму губернатору. Все дело в том, поясняют интриганы, что вкладывающий эту идею в головы первых лиц политик успешно продолжает работу в органах свердловской власти. Ранее советник губернатора Анатолий Гайда убедил Эдуарда Росселя (в бытность того главой региона) в необходимости создания «социальной карты свердловчанина», и тот даже дал поручения, которые, по всей видимости, потонули в бюрократическом болоте. Цикличность истории привела к тому, что теперь проект соцкарты уже при новом губернаторе и по его одобрению реализовывает сын идейного вдохновителя проекта — Сергей Гайда. «Судьба проекта как будто очевидна», — намекают злые языки.

…, а Гайда-младший нацелился на кресло, которое мечтает получить уже несколько лет

Появление замминистра энергетики и ЖКХ Сергея Гайды в проекте «Единой социальной карты свердловчанина» получило очередное объяснение. Слухачи в кабмине заверяют, что утверждения об амбициозном запросе чиновника на кресло главы минсоцполитики — ошибочны. На самом деле, заверяют интриганы, Гайде пообещали, что, пройдя проверку сложным проектом, он сможет выбирать любое из министерских кресел, близкое ему по духу. Сплетники, впрочем, сходятся во мнении, что замминистра попросит самого желанного для него кресла — министра энергетики и ЖКХ. В этой отрасли простираются интересы его семьи, в ней же он проработал достаточно долгое время, чтобы хоть как-то начать разбираться в предмете. Что по этому поводу предпримет действующий министр Николай Смирнов — пока неизвестно.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Светлана Учайкина поработала личным официантом Владимира Тунгусова

Свердловские сплетники активно обсуждают события, происходившие на панихиде о бывшем вице-спикере Екатеринбургской гордумы Якове Спекторе. Они отмечают, что на мероприятии отдельной компанией держались представители ближайшего окружения Владимира Тунгусова. Остальные старались не подходить к ним. Члены команды первого заместителя губернатора, по слухам, активно ухаживали за чиновниками. Особенно сплетников удивила министр культуры Светлана Учайкина, постоянно подливавшая Тунгусову чай и приносившая ему еду. «Было видно, что все слухи об ослаблении команды Тунгусова — неправда. Они как были вместе, так и остались. И как прежде верны своему лидеру», — считает один из сплетников.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак провела секретный семинар в Екатеринбурге

По непроверенной информации, в один из дней на уходящей неделе представители команды кандидата в президенты РФ Ксении Собчак срочно вызвали в Екатеринбург своих активистов из всех городов Свердловской области. Сплетники считают, что все проходило в настолько закрытом режиме, что место встречи и состав участников не разглашался. Не исключено, что одна из причин этому — присутствие на встречи нескольких занимающих не последние позиции единороссов, решивших подработать в ходе избирательной кампании сразу в двух штабах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурков с ходу решил проблему элитных конфликтов и готов забыть про старых друзей

И.о. главы Омской области Александр Бурков решил проблему всех свердловских губернаторов загодя, не давая ей перерасти в многолетнюю войну. Придя на новое место, рассказывают общавшиеся с управленцем, Бурков просто пригласил потенциальных оппонентов из мэрии в качестве главных советников. Теперь, заверяют «глаза и уши» вокруг омского губернатора, у него неплохие перспективы на будущие выборы. Последнее, впрочем, разочаровывает его сторонников на Урале — ведь в этом случае кадровые вливания с прежней территории влияния, по всей видимости, не потребуются.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Елена Трескова чудом избежала гнева прокуратуры

Есть версия, что в число депутатов, к которым по итогам проверки правильности заполнения деклараций о доходах и имуществе должна была войти Елена Трескова. Но по непонятной причине избежала этого. Сплетники предполагают, что она некоторое время трудоустроила в парламент своего мужа, создав при этом конфликт личных и парламентских интересов. Точной информации, на какой он позиции работал и работал ли вообще, у слухмейкеров нет. Не исключено, что решить проблему Тресковой помог один из руководителей Заксобрания.

Отставка Клинцевича станет проблемой для Бабенко

Есть версия, что произошедшая на уходящей неделе отставка Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности значительно ослабит позиции представителей его команды в регионах. В частности, в Свердловской области могут появиться проблемы у представителя губернатора в Заксобрании Виктора Бабенко. По слухам, последнему уже прочат отставку. Кое-кто говорит, что якобы появились кандидаты на освобождающуюся должность. Но конкретные фамилии претендентов пока не упоминаются.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бабенко станет депутатом свердловского парламента

Однако без работы, по мнению сплетников, представитель губернатора в Заксобрании Виктор Бабенко не останется. По слухам, итоги прошедшей недавно в Заксобрании прокурорской проверки депутатских деклараций дадут повод для лишения мандата как минимум одного единоросса. По непроверенной информации, первым претендентом на занятие освобождающегося кресла станет именно Бабенко.

Людмила Бабушкина запретила депутатам выпивать на днях рождениях

По слухам, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина озаботилась моральным обликом свердловских парламентариев и органа власти в целом. Якобы после инцидента, когда сотрудники охраны остановили находившегося «подшофе» одного из депутатов, она запретила употреблять во время празднования дней рождений в депутатских кабинетах спиртные напитки. Есть версия, что депутаты опечалены таким ограничением. «Поздравляем морсиком даже самых уважаемых коллег», — делится печалью один из них.

В свердловском ОНФ зреет бунт

По слухам, рядовые активисты свердловского ОНФ не понимают, почему после Нового года активность работы их организации свелась практически к нулю. По их словам, заседания штабов и рабочих групп почти не проходят. В работе в ходе выборов президента РФ их не задействуют, несмотря на их большое желание помочь штабу Владимира Путина. В связи с этим у рядовых «фронтовиков» зреют вопросы к сопредседателям отделения, которые они готовы задать сразу после дня голосования 18 марта.

Бизнес Тагила в напряжении после приезда Куйвашева

Заявления губернатора в Нижнем Тагиле создали неожиданный очаг напряженности в элитном поселке «Путинграда» — Черноисточинске. Евгений Куйвашев в последний свой приезд дал поручение проверить законность построек в прибрежной зоне, а также соблюдение экологических требований к канализованию и вывозу отходов с частного сектора во всем поселке. При обнаружении малейших нарушений, потребовал глава региона, строения и дома — сносить. С учетом, что дома там непростые — 2-3-этажные и за большие деньги строенные — весь процесс поднимет огромную волну возмущения, что перед выборами 18 марта — чревато неприятностями. Впрочем, опытные аппаратчики задаются вопросом: «Столь жесткое поручение — оплошность или следствие желания снизить результат президентской кампании на территории Носова?

Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU

Бусахина больше не ждут в правительстве — он вернется на прежний пост

Глава Дегтярска Игорь Бусахин, судя по всему, преодолел черную полосу в своей политической карьере. Поговаривают, что окружению он рассказывает, что готов снова выдвинуть свою кандидатуру на новом конкурсе. Особенного вдохновения ему якобы добавляет случившийся в местной Думе перелом ситуации в его пользу. Областные чиновники, впрочем, от этого только легче вздохнули — теперь муниципальному политику с непростым характером не придется искать место в правительстве, жертвуя уже сработанными отношениями с кем-либо другим.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

УГМК утонула в негативной повестке. И это еще до сноса башни

Рассказывают, что новоиспеченный начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов, задекларировавший на одном из первых после своего назначения совещаний «УГМК — это козий сыр, музей, хоккей и баскетбол» заигрался в политику. Настраивая одних людей компании против других и рассказывая небылицы о действующих и бывших сотрудниках, Свалов споткнулся на весьма важном для компании вопросе. В четверг, 15 февраля, градсовет отклонил проект УГМК о застройке площадки завода «Уралкабель». Негатив прошел по 16 екатеринбургским СМИ, позитив не случился вовсе. Теперь медные бонзы — и те, кто был настроен против Свалова, и из числа поддерживающих его — внимательно наблюдают, как «кризисный менеджер» выкарабкается из этой PR-ямы, в которую вот-вот упадет и разрушаемая компанией екатеринбургская телебашня. «Просто дали мэрии безнаказанно и на пустом месте продемонстрировать свою силу», — возмущаются наблюдатели внутри холдинга.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сиенко появился в РМК ради развития Удоканского проекта

Интриганы в деловых кругах продолжают обсуждать причины появления Олега Сиенко в РМК и уверены в том, что за экс-гендиректора Уралвагонзавода «попросили». Впрочем, без надобности даже на просьбу владелец компании Игорь Алтушкин мог бы не отреагировать, если бы не придумал, где найти применение талантам новоиспеченного первого вице-президента компании. Использовать весь опыт и связи Сиенко планируется в совершенно конкретном проекте. Год назад олигарх и владелец Байкальской горной компании (через USM Holdings) Алишер Усманов пригласил Алтушкина в свой проект по разработке Удоканского медного месторожения. Как утверждают знающие люди, оба бизнесмена скорее всего решат свои вопросы на высшем уровне, но заходить к мелким чиновникам, чтобы приделать всем необходимым юридическим вопросам быстрые ноги — уже вряд ли будут. Не исключено, что решать эти вопросы в среднем звене будет именно Сиенко.

В мэрии Екатеринбурга озаботились дорогами, которые уничтожит башня

В сносе екатеринбургской телебашни внезапно возник новый вопросительный аспект. Чиновникам стало интересно, как компания намерена вывозить многотонный мусор — обломки объекта — с будущей стройплощадки. Для его перевозки, судачат чиновники, явно потребуются машины, никак не пригодные для передвижения по «хрупким» екатеринбургским дорогам: «Улицы 8 марта, Декабристов и Степана Разина уже заранее можно списать, как убитые». Пока ответа на свой вопрос от промышленников чиновники не получили.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат с наколкой на голове поссорился с УГМК

Есть версия, что прославившийся в 2016 году своей наколкой на голове депутат Режевской городской думы Евгений Сурнин снова попал в местную повестку дня. Якобы он разорвал отношения с представителями команды, с которой шел во власть и курирующей гордуму УГМК. По слухам, некоторые даже перестали с ним здороваться. Не исключено, что вскоре Сурнин может уйти в оппозицию местной власти.

Атаки на главу свердловского Росреестра перекинулись на окружающих

Информационные атаки на главу свердловского управления Росреестра Игоря Цыганаша получили вполне ожидаемое продолжение. Злопыхатели, поставившие себе целью очернить репутацию работающего в Екатеринбурге только год федерального чиновника, расширили ареал своих нападок. Под прицел попали ближайшие к Цыганашу люди — его собственные заместители. На них собраны целые досье, которые злопыхатели выдают за компромат и пытаются передать по всем возможным каналам распространения информации. Между тем управление, еще в феврале прошлого года находившееся на 76 месте внутреннего рейтинга Росреестра РФ по итогам 2017 года вышло на 29-е, а по итогам января оказалось на 13-м, что явно свидетельствует либо о бесталанном подходе очернителей, либо об отсутствии хоть сколько-то существенных данных в их активе.

Заместитель Бородина пойдет на повышение

Свердловские слехмейкеры начали готовиться в возможной отставке заместителя начальника Управления МВД по Свердловской области Павла Кривегина. Якобы уже в ближайшее время он может пойти на повышение. Сплетники не исключают, что он возглавит управление МВД в одном из сибирских регионов.

Спецслужбы посоветовали судьям не ходить на «Ковалевские чтения»

Ковалевские чтения, посвященные уголовно-правовой защите информации как средству охраны интеллектуальной собственности, получили свою первую интригу с выступления их соорганизатора, управляющего партнера фирмы «Puchkov& Partners» Дениса Пучкова. Объясняя отсутствие российских судей на мероприятии, он уточнил, что спецслужбы, узнав, что форум имеет статус международного, а значит, предполагает участие иностранцев — рекомендовали высшим представителям судебной власти не принимать в нем участие. Кроме того, как уточняют очевидцы, юрист пообещал к следующим чтениям побеседовать с запретителями. Последние, узнав о таком обещании, с нетерпением ждут обращений от юриста.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чурбанов пиарится на проекте, к которому имеет очень слабое отношение

Злопыхатели утверждают, что директор «Свердловской киностудии» (СК) Михаил Чурбанов «примазался» к очередной кинонаграде. Пиар-служба организации сегодня разослала релиз, который возмутил всех, кто знаком с реальным положением дел в киноиндустрии региона. В рассылке говорится о том, что фильм «Из Уфы с любовью» режиссера и продюсера Айнура Аскарова получил профессиональную премию «Блокбастер». При этом уточняется, что картина «вышла при поддержке Свердловской киностудии», без уточнения, какая конкретно поддержка была оказана. На деле, заверяют слухачи, поддержка состояла в крайне вялом промоушене по кинотеатрам, что, впрочем, не принесло никакого ощутимого результата — в одной Башкирии просмотров оказалось больше, чем по остальным регионам. «Сделать ничего из ничего и всем рассказывать, что что-то сделал», — говорят слухмейкеры.

Екатеринбургский поставщик уличных бойцов поехал на поклон к Гули

По данным инсайдеров, в Турцию к вору в законе Надиру Салифову по кличке Гули поехал екатеринбургский авторитет Герман Гардт. Уралец хочет предложить свои услуги Гули, который на сегодня претендует на звание вора № 1 в России и на всем постсоветском пространстве. О Гардте «URA.RU» неоднократно сообщало из-за его спортивных клубов, где тренируется молодежь. Этих бойцов Гардт продает для участия в различных разборках в качестве силовой поддержки. Рядовым участникам «боевок» платят по 1000 рублей на руки, сколько получает Гардт от заказчиков, неизвестно.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский и Сушков ударили по рукам

Болтают, что губернатор Борис Дубровский и вице-губернатор Сергей Сушков согласовали кандидатуру челябинского министра экологии. Сейчас проходит проверка его документов. Полагают, что новый министр будет очень симпатичен общественности и станет полной противоположностью экс-главы минэкологии Ирине Гладковой. Говорят, ему уже подобрали кандидатуру заместителя. Назначение состоится в марте, после выборов.

Лесные чиновники не хотят исправляться

В Главном управлении лесами региона не хотят исправлять нарушения, выявленные во время аудита. К примеру, связанные с выдачей разрешений на охоту. Каким-то образом чиновники уже несколько лет как получают эти разрешения по смешным ценам. Есть и другие «косяки». Начальник управления Виктор Блинов каялся и обещал губернатору поработать над ошибками. А теперь говорит о «своем видении». Сплетники считают, что Блинов просто на все «забил», так как знает, что его уволят. Но произойдет это после выборов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Савченко пойдет на повышение

Если после выборов уйдет в отставку вице-губернатор Олег Климов, то его сменит министр общественной безопасности Евгений Савченко, уверяют в кулуарах. «Это логично, что генерала сменит генерал», — рассуждают чиновники. Климов и Савченко — генералы в отставке. Окончательное решение по отставке Климова должен принять губернатор. Все сходятся на том, что Климов так и остался генералом, не сумевшим перестроиться на аппаратную работу и не научившимся проявлять гибкость в нужных переговорах.

Чиновников стали штрафовать

Главное контрольное управление области стало выписывать штрафы за просрочку оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Уже выписаны первые счета на 50 тыс. рублей высокопоставленным чиновникам и главам муниципалитетов. Получив уведомление о штрафах, должностные лица впадают в оторопь, а потом звонят в ГКУ и начинают возмущаться. В ответ им советуют как можно быстрее погасить долги по контрактам, иначе выпишут новый штраф. Болтают, что мера будет очень действенной и ее одобрил губернатор. Кстати, основные долги по контрактам в Челябинске, Трехгорном и Сосновском районах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «ЕР» карают «мелких пакостников»

Приостановка программы «Мобилизатор» в Челябинске со сбором анкет обернулась громкими разборками. Как говорят в областном политсовете, «хорошее дело загубили мелкие пакостники». Те, что поленились искать «мобилизаторов» среди друзей и приятелей, а просто кинули анкеты в «массовку». Таковых, кстати, оказалось немного. А несколько ситуаций, уверяют сплетники, инициировали конкурирующие партии, вбросив в соцсети «фейк». С теми же депутатами, что действительно организовали собрания в детских садах, разбирались индивидуально. Лидер южноуральских «медведей» Владимир Мякуш был просто в ярости, и все тот час же вспомнили, что он может быть очень грозным и карать без жалости.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нациевский оказался неуправляемым

Если смотреть по закону, то нарушений выборного законодательства в раздаче анкет «ЕР» в школах и садиках нет. По сути, ни за кого не агитировали. Облизбирком, скорее всего, откажет жалобщикам. Но так как это выглядело откровенным адмресурсом, скандал сильно подпортил репутацию партии. В «ЕР» особенно возмущены тем, что жалобу в избирком на раздачу анкет в школе подал руководитель фракции КПРФ в гордуме Константин Нациевский. Ни для кого не секрет, что мандат в гордуме он получил при поддержке единороссов. Кроме того, говорят все, Нациевский получает зарплату в одной из структур Сергея Овчинникова, вице-спикера Гордумы и члена политсовета «ЕР». «Мог бы быть благодарным!» — говорят в «Единой России». Некоторые полагают, что Нациевский выторговывает себе проценты на будущих выборах в 2019 году. А кто-то говорит, что он или просто неуправляемый, или не может идти против своего партийного начальства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Овчинников пытался все исправить

Кстати, Сергей Овчинников старался «разрулить» ситуацию. Даже была попытка заставить Нациевского отозвать жалобу. Но тут поступило заявление от родителей из детсада в Металлургическом районе. Мол, всех собирала заведующая и раздавала анкеты. Оказалась, все придумано. Заведующая детсадом вообще в этот день была в отпуске за границей. Никто из родителей ничего не подтвердил. А написавший жалобу оказался членом КПРФ.

Шумакова обещают «взгреть»

19 февраля на одной из комиссий городской думы Челябинска будут заслушивать отчет КСП об итогах проверки ликвидированного МАУ «Культурные традиции». Содокладчиком выступит экс-директор МАУ Сергей Шумаков. Говорят, что депутаты очень ждут этой встречи. Появилась реальная возможность призвать к ответу виновника нелегальных ярмарок, киосков, которые наводнили город. При этом легальные киоски, в том числе и депутатские, уничтожались. На комиссии ожидается аншлаг. «Не побьем, конечно, но взгреем. Если не побоится прийти», — говорят депутаты.

«Адвокат-решала» начал говорить. Ожидаются новые посадки

Оглушительный скандал, связанный с арестом известного челябинского адвоката Олега Зайцева, вызвал нешуточную тревогу у силовиков, чьи контакты были в мобильном задержанного юриста. Полагают, что Зайцев, трезво взвесив складывающуюся ситуацию, обдумывает возможность активного сотрудничества со следствием. Причем не только в рамках вмененного ему эпизода передачи взятки замначальнику отдела СК по Курчатовскому району Челябинска Александру Есипову, но и по аналогичным фактам с участием не менее статусных лиц.

Поэтому недобросовестные силовики лихорадочно припоминают обстоятельства своего общения с «решалой». В немалой степени они спровоцированы решительностью, которую продемонстрировал в истории с Зайцевым новый руководитель Челябинского управления ФСБ Юрий Никитин.

Непреклонность Никита входит в резонанс с принципиальной позицией заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Говорят, в частности, по его требованию прокуратура отказалась от обвинения по резонансному делу в отношении трех сотрудников свердловской полиции. Их с подачи Зайцева обвинили, но впоследствии оправдали. Источники утверждают, что главный уральский прокурор следит за делом Зайцева и обещает взять процесс под свой личный контроль.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ придет за коррупционерами

В УФСБ по региону закончилась московская проверка. Итоги как всегда держат в секрете и зорко следят за тем, чтобы не было утечки. Поэтому все строится только на догадках. Говорят, если что-то и «нарыли серьезное», то генералу Юрию Никитину это ничем особым не грозит. Он заступил только год назад и все еще обладает иммунитетом. Но, по слухам, претензий быть не должно, «чекисты» готовились к визиту ревизоров несколько месяцев. По этому поводу шутили, что пока ФСБ занимается своими делами, коррупционеры могут расслабиться. Теперь же следует ждать громких дел по накопившимся материалам.

Новая уголовка Миасса обрастает подробностями

Любопытная цепочка может потянуться после возбуждения уголовного дела о непостроенном газопроводе в Миассе. Оказалось, что стройконтроль над строительством проводило ООО «Лоторэнерго». Раньше ООО принадлежало Николаю Рындину. Потом он продал фирму и стал ненадолго директором МУП «Городская управляющая компания». Кстати, именно при Рындине оплатили скандальную срезку асфальта, выросшую в уголовное дело. Но самое интересное, что «Лоторэнерго» был продан Валентине Хайруллиной, дочери замначальника УМВД Миасса Марата Хайруллина. Это, как сплетничают в городе, должно было снизить интерес полиции к мэрии. Может, поэтому всеми уголовками, связанными с администрацией, занимается областной полицейский главк.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш одернул Васькова

Говорят, что мэру Миасса Геннадию Васькову запретили выступать с отчетом перед городским собранием на февральской сессии. Васьков, считают в городе, хотел «проскочить», зная, что депутаты не будут устраивать «бузу» перед выборами. Значит, думал мэр, не рискнут поставить ему второй «неуд». Поэтому он и внес отчет на февраль, уговорив подыграть ему подконтрольных депутатов. Но вмешался спикер ЗСО Владимир Мякуш. Говорят, он был в Миассе на партактиве «ЕР» и устроил Васькову разнос: «Даже не вздумай отчитываться до выборов!». Мэр Миасса только развел руками: «А я не хотел, это все депутаты!». Он даже пытался перевести стрелки на губернаторскую резиденцию, мол, там его планы согласовали. На Цвиллинга даже опешили от такой наглости.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отчет запретили Валахову

Кстати, запретили отчитываться до выборов всем главам, на которых скопилось много негатива. Это относится не только к Васькову, но и, к примеру, к главе Коркинского района Евгению Валахову. Валахов сейчас вызывает такое раздражение у жителей, что его отчет может превратиться в шумный скандал. К тому же глава ухитрился рассориться с районной газетой, подав в суд на журналистов, что тоже не прибавило ему плюсов. Говорят, что Валахов все же пытается протащить свое выступление на февральскую сессию, но из резиденции губернатора ему уже послали сигнал: «Не смей!». Впрочем, после выборов, болтают, Валахова все равно уберут с поста главы и он может о своем отчете не беспокоиться.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковригин влез в долги

В Чебаркуле смеются над инициативой мэра Сергея Ковригина о рассылке всем должникам в бюджет писем с требованием погасить задолженность. В городе говорят, что самая хохма в том, что по данным на конец года у самого главы долг только за воду составил 20 тыс. рублей. И это при зарплате в районе 100 тыс. рублей. «Да у многих неплательщиков долг меньше, чем у мэра, опять развел имитацию бурной деятельности», — улыбаются чебаркульцы.

Слухи Тюменской области

Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени банкротят одного из руководителей «Единой России»

Говорят, что в Тюмени под личное банкротство впервые попадает член политсовета регионального отделения «Единой России». ООО «Строительные и грузовые машины» («Сигма») подал иск о банкротстве ИП Щербинин. Этим индивидуальным предпринимателем является замсекретаря тюменского районного отделения партии и бывший депутат Тюменской районной Думы — Андрей Щербинин. Сумма иска составляет 2,5 млн рублей, и возникла она из-за неоплаченной аренды спецтехники в 2016 году. Весь вопрос в том, что Щербинин активно занимается бизнесом, и сумму иска оплатить ему несложно.

Место в тюменской гордуме оценили в 5 миллионов рублей

По слухам, одна из оппозиционных парламентских партий продает свой мандат в Тюменской городской думе за 5 миллионов рублей. Желающему за такую сумму стать депутатом руководство партии якобы гарантирует покровительство и обещает лично «утрясать» все конфликты с однопартийцами, не согласными с подобным жестом. «А ведь раньше они больше всех кричали о борьбе за справедливость и правду!» — злословят сплетники.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Казанцева хочет остаться еще на пять лет, а коммунисты хотят денег

Слухачи утверждают, что скандалы в тюменском отделении КПРФ продолжаются и нарастают. Так, в прошедшую субботу тюменские коммунисты собирались на пленум обкома КПРФ и не смогли разойтись миром. На собрании, куда были приглашены руководители всех районных отделений КПРФ, были поставлены задачи по агитации за кандидата в президента Павла Грудинина. В ответ секретари райкомов посетовали руководству, что за работу агитаторов, развозку газет, бензин и остальное неплохо бы заплатить.

Руководитель КПРФ Тамара Казанцева убеждала собравшихся, что деньги будут выплачены, но только на зарплату секретарям райкомов и на оплату части расходов, чем вызвала уныние в рядах однопартийцев. После пленума Казанцева попросила остаться только узкий круг руководителей районных отделений КПРФ и объявила им, что на ближайшей партийной конференции она будет настаивать, чтобы ее кандидатуру поддержали и оставили руководить обкомом КПРФ еще на 5 лет. При этом на встрече отсутствовал Юрий Юхневич, который неоднократно назывался Казанцевой основным претендентом на ее должность, которому она готова передать руководство отделением. О реакции тюменской верхушки коммунистов слухачи умолчали.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидер тюменских справедливороссов хочет быть ближе к народу

В последнее время лидер регионального отделения и руководитель фракции «Справедливая Россия» в тюменской облдуме Владимир Пискайкин неоднократно был замечен на дешевых авиарейсах. О причине того, почему депутат выбирает лоукостеры и экономкласс, судачат горожане, охочие до политических интриг. «Вряд ли у Пискайкина стало плохо с деньгами. Скорее, он просто решил показать свою близость к народу, по примеру некоторых политиков, катающихся на трамваях с бабушками», — ехидничают слухачи.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени появилась золотая земля

Слухачи утверждают, что тюменские застройщики в последнее время живут как на пороховой бочке. В Тюмень практически каждый месяц заходят конкуренты из центра страны, отхватывая все большие участки для застройки города многоэтажными микрорайонами. Пока местные застройщики полюбовно отрабатывали пядь за пядью тюменской земли, конкуренты из центра планируют все окраины застроить дешевым жильем экономкласса. Так, в январе в Тюмень пришла еще одна компания «Татстройинвест», которая выиграла конкурс на участок 8,4 га, заплатив за него гигантскую сумму 177 млн рублей. Застройщиков беспокоит то, что компания была зарегистрирована всего за 10 дней до проведения конкурса. Более того, по участку проходит ЛЭП и ее надо будет перенести от жилой застройки, что обойдется «Татстройинвесту» еще в 50 миллионов рублей, земля становится поистине золотой. Слухачи утверждают, что у компании есть серьезные связи в Москве, поэтому она и не постояла за ценой. Теперь застройщики гадают, что за жилье «Татстройинвест» построит на «золотой земле» на окраине города.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кто-то инкогнито вывозит химический лед на «Красной реке», только куда?

Слухачи утверждают, что количество химического льда на «Красной» реке у деревни Молчанова потихоньку сокращается. Компания, которая загрязнила речку Молчанку, втихаря вывозит часть загрязненного льда и, видимо, сбрасывает его в фенольные озера. Вероятно, компания, которая слила в речку Молчанку, которую все называют мелиорационным каналом, до вынесения всех процессуальных решений убирает за собой химикаты. Однако у слухачей остается вопрос, куда все это вывозится. Говорят, что везут в сторону фенольных озер на 8 км Велижанского тракта, где находится старый полигон ТБО.

В тюменском бюро судмедэкспертизы чересчур берегут казенное имущество

Говорят, что в тюменском бюро судмедэкспертизы происходят странные вещи. «Несколько лет назад на миллионы рублей было закуплено новое оборудование. Но с тех пор оно так и стоит в упаковках, — шепчутся сплетники. — Видимо, начальнику ОБСМЭ некогда за это взяться, сейчас, например, он вторую неделю сидит на больничном». Правда, злопыхатели посмеиваются, что больничные Мазуркевича якобы имеют одну странную особенность. Длятся они по две недели и случаются три-четыре раза в год. «Спасение от такой страшной болезни есть, — уверяют слухачи. — Надо просто закодироваться».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ишимцы бегут с железной дороги

Слухачи утверждают, что ишимские сотрудники РЖД находятся в смятении. Дескать, штрафы, которые налагаются за любую провинность, увеличиваются, что существенно влияет на сокращение зарплаты. Железнодорожники связывают такую ситуацию с предстоящим сокращением на РЖД. Даже те, кто работал на железке не один десяток лет, предпочитают уволиться, чтобы успеть найти себе новую работу до массовых сокращений. А сплетники говорят, что железнодорожный профсоюз специально разговаривает с женами путейцев, чтобы они настраивали мужей продолжать работу. Дескать, сокращать будут не всех.

Антипинский НПЗ будет развиваться. Но в Казани

Слухачи утверждают, что руководства Антипинского НПЗ решает, не отказаться ли им от планов строительства в Тюмени четвертой и пятой очереди завода, а соответственно и от выпуска высокооктанового бензина. Якобы владельцы завода хотят сделать ставку на создание базового производства со всем циклом нефтепереработки в Казани. В пользу этого слуха высказываются и подрядчики строительства. Они говорят, что пока НПЗ никаких новых проектов им не предлагает, а значит, решение о строительстве новых очередей откладывается.

Риелторские агентства освоили новый вид бизнеса

По слухам, тюменские риелторские агентства, у которых в последнее время проблем прибавилось, из-за того, что их давят застройщики и сайты-агрегаторы, освоили новый способ бизнеса. Они стали предлагать брать ссуды и займы под сертификаты материнского капитала. Как говорят слухачи — система вполне законна, что дает риелторским агентствам преимущество перед полулегальными фирмам, которые занимаются обналичкой семейного капитала. За фирмами началась настоящая охота правоохранительных органов, а риелторские агентства пока не попадают под законные санкции. И надеются процветать за счет тех, у кого есть заветный сертификат.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Тараскуле» нельзя читать «URA.RU»

Слухачи утверждают, что работники санатория «Тараскуль» после негативных материалов об учреждении ждут не дождутся представителей прокуратуры и следственных органов. Якобы они уже готовы поделиться с сотрудниками силовых структур информацией о закупках в санатории и о том, что сапропелевые грязи не утилизируются, как положено, а сливаются где-то поблизости от лечебного учреждения. Также сплетники говорят, что на одной из планерок работникам санатория было строго запрещено читать сайт «URA.RU», чтобы поток правды о санатории не будоражил умы тараскульцев.

Гниющая многоэтажка мешает строительству международного отеля

Международному аэропорту Рощино требуется гостиница соответствующего уровня. Слухачи говорят, что даже место для ее строительства определили. Да только оно не нравится застройщикам. Прямо напротив территории, где должен появиться международный аэроотель, стоит «гниющий» дом по улице Антонова. Сплетники предполагают, что необходимость в новом отеле заставит власти облагородить старую тюменскую многоэтажку либо все же снести ее, чтобы гости города любовались красивыми видами Тюмени, а не трущобами. В лучшем городе Земли и отели, и виды из него должны быть лучшими.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тобольский гаишник наживается на главной стройке города

Тоболяки якобы уже несколько месяцев восхищаются предприимчивостью местного главного гаишника Александра Лукьянова. «Говорят, он быстро сориентировался на местности и нашел надежный и безопасный способ увеличить свой доход, — шепчутся горожане. — Вроде бы Лукьянов оформил на своих друзей, один из которых его земляк из Омутинки, четыре грузовых автомобиля. И теперь эти машины по аренде работают на СИБУРе». Злопыхатели считают, что речь идет об автомобилях Volvo с номерами 007, 009 и 951. «Все машины зарегистрированы 10 мая прошлого года», — уверяют сплетники.

В Тюмени откроют «ведомственные кафе» — «Желтый дом» и «Таможня дает добро»

Тюменцы, изумленные названием нового кафе, которое открылось недавно на Товарном шоссе, строят предположения по поводу новых заведений общепита. «Кафе под названием „Налоговик“ появилось в здании областной налоговой инспекции, — смеются горожане. — Интересно, какое будет следующим?». Злопыхатели в соцсетях уже напомнили, что когда-то в городе было заведение под названием «ЧК», за которым якобы стояли чекисты, а теперь, по логике, в Тюмени должны открыться бары «Роспотребнадзор», «Депутатская фракция», «Пожарная лестница», «Желтый дом» и самый элитный вариант — «Таможня дает добро».

Слухи ХМАО

В Югре ищут подход к «суперследователю» Бастрыкина

Говорят, якобы элиты ХМАО всерьез обеспокоены работой в Югре следователя из Москвы Романа Нестерова. Силовик, получивший прозвище «суперследователь», больше известен своими коррупционными расследованиями, а в Югре он официально занимается трагическим ДТП с погибшими детьми. Поговаривают, некоторые высокопоставленные чиновники зазывали Нестерова «на чай», но следователь ответил категоричным отказом, что еще сильнее испугало истеблишмент региона.

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Завистники заглянули в карман политтехнологам

Главной темой разговоров югорских сплетников стала зарплата приехавших в ХМАО политтехнологов, которые координируют предвыборную подготовку в муниципалитетах. По сплетням, эти труженики получают миллионы в месяц, что больше, чем у членов правительства и даже губернатора. «Понятное дело, что у людей сезонная работа, но получать 1,5 -2 млн рублей в месяц слишком, какими бы профессионалами они ни были», — судачат злопыхатели.

ОНФ просят уйти из политики до выборов президента

По слухам, лидерам регионального отделения ОНФ поступило заманчивое предложение от правительства ХМАО. Говорят, якобы власти округа просят «фронтовиков» минимизировать количество критики в адрес чиновников до президентских выборов, а в обмен на это экспертам ОНФ «сольют» несколько потенциально резонансных историй, связанных с госслужащими, которых и без того планируется отправить в отставку в ближайшее время. Рассказывают, что звучат самые неожиданные фамилии, но достоянием гласности скандалы станут не раньше апреля.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО заканчиваются полицейские и бойцы ОМОН

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, силовые структуры региона испытывают сильную нехватку кадров. По словам слухмейкеров, особенно проблематично обстоят дела в полиции и Росгвардии. «Люди уходят на пенсию, новые не приходят. На одном человеке висят обязанности трех. Что будет дальше — неизвестно. Скоро просто некому будет служить и защищать», — судачат сплетники.

Скандал с явкой нужен депутату Пантину из-за долгов по алиментам

Говорят, у скандального заявления депутата из Югорска Антона Пантина нашлись вполне обычные финансовые причины. По слухам, народный избранник переживает не лучшие времена, и у него якобы нет денег даже на оплату алиментов ребенку от первого брака. Рассказывают, что Пантин давно пытается монетизировать свою газету «Вслух», а сейчас просто решил воспользоваться выборами президента, заявив об угрозе сорвать явку во всем регионе. «Пантин ждет предложения от ЛДПР, это единственная оппозиционная партия в ХМАО, у кого есть хоть какие-то деньги. Но так и не дождался — там тоже с финансами все не так хорошо. Вот и рассчитывает на каких-нибудь других противников Комаровой. Вряд ли что-то получится, потому что и заявленные темы в общем-то не новы», — считают слухмейкеры.

В Сургуте ждут возврата к всенародным выборам

Говорят, якобы элиты Сургута всерьез настроены на возвращение обычных всенародных выборов. Последним аргументом, по мнению слухачей, стали поправки в устав города, которые потенциально могут не дать убрать команду действующего мэра Вадима Шувалова из администрации, даже в случае его отставки. «Конкурсный отбор мэра — это возможность суда. А всенародные выборы еще и вернут легитимность власти. Да и можно признать, что риски поражения нужного кандидата минимальны — технологии давно известны и отточены, оппозиции здесь ничего не светит», — считают слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дума Сургута получила карт-бланш на войну с администрацией

В кулуарах обсуждают последнее заседание думы Сургута, на котором депутаты забрали у чиновников деньги из-за скандала вокруг центрального парка, а также раскритиковали назначение нового директора муниципального рынка. Говорят, якобы в мэрии не ожидали такой активности депутатов, прогнозируя первые публичные конфликты ближе к лету. «В том, что столкновение между думой и мэрией будет, никто не сомневался. Но было перемирие до марта. А сейчас, судя по всему, думцам разрешили начинать войну. Посмотрим, как далеко это зайдет», — удивляются сплетники.

В Сургуте растет уровень протестного голосования

По слухам, социсследования настроения в крупнейшем городе ХМАО показывают удручающую картину — якобы все больше местных жителей намерены голосовать за оппозиционеров. Говорят, в местных партиях это связывают с успехами своих политиков, а в «Единой России» — с ошибками местной власти. «Чиновники умудрились поругаться со всеми — даже с бизнесом. Сейчас пытаются выйти из конфликтных историй, но вряд ли успеют. А это на руку оппозиции. Впрочем, время еще есть, и власти округа вряд ли оставят без внимания такую важную территорию. Не исключено, что полномочия Андрея Филатова, которого уже назначили куратором по Сургуту, заметно расширятся», — шепчутся слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяники Сургута все-таки пойдут на выборы, но не для спасения мэра

Рассказывают, в «Сургутнефтегазе» все-таки решили озадачить сотрудников обязательной явкой на избирательные участки 18 марта. По слухам, в эти выборы руководство нефтяной компании не будет требовать обязательного отчета от работников (например, с фотографией бюллетеня), но всех «настоятельно» попросят проголосовать. Говорят также, что «Сургутнефтегаз» решил сработать на явку не из-за плохих прогнозов по Сургуту, которые могут сильно ударить по позициям мэра Вадима Шувалова, а после переговоров правительства округа с гендиректором компании Владимиром Богдановым.

Новый директор рынка Сургута уже на грани увольнения

По слухам, в мэрии готовы «сдать» недавно назначенного директора муниципального «Городского рынка» Сергея Болотнова, чтобы избежать конфликтов с думой и общественниками. Болотнов был назначен вместо Оксаны Мартыновой, которую считают грамотным управленцем. А вот у нового директора репутация заметно хуже. Это уже стало причиной споров на заседании думы города. Ожидается, что с резкой критикой выступят и общественники Сургута. Говорят, в мэрии уже начали искать новую кандидатуру и даже якобы обратились к Мартыновой с вопросом, сможет ли она вернуться обратно.

Силовики ХМАО возбудили уголовное дело против югорского медиаменеджера

По слухам, силовики пришли с вопросами к главному редактору Урайской газеты «Знамя» Веронике Ильине. Судачат, якобы против руководителя СМИ планируют возбудить уголовное дело по факту мошенничества. По одной из версий, журналистское сообщество уже готовит жалобу на действие силовиков, считая, что инкриминируемые преступления являются вымыслом.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Чиновникам Ямала пришлось приехать на работу на такси из-за Холманских

Визит полпреда Игоря Холманских в Салехард не очень обрадовал служащих среднего звена и мелких чиновников, работающих в здании регионального правительства. Между собой они возмущаются, что на работу им пришлось добираться на такси, а не на личном автомобиле. К приезду полпреда в целях безопасности были перекрыты половина парковки правительства и соседний проезд, где также часто оставляют своих железных коней ямальские госслужащие.

Слухачи говорят, что о перекрытой парковке всем сообщили заранее, через внутреннюю рассылку. Самые хитрые нашли выход — приехали на работу за полчаса до начала рабочего дня и успели занять свободные места. Некоторые пытались пристроить свои автомобили уже позже, но пришлось парковаться очень далеко от здания и идти пешком. Другие просто приехали на такси и служебном транспорте.

На службе губернатора — новые медиа

Департамент внутренней политики округа и курируемые им службы готовятся отбивать информационные атаки. При помощи внешних консультантов создано и активно продвигаются несколько анонимных телеграм-каналов. Пока идет работа по раскрутке и получения доверия у подписчиков. Вбрасываются инсайды, репостятся сообщения с закрытого для остальных канала, который ведет непосредственно пресс-служба губернатора ЯНАО.

Анонимные каналы готовят отбивать очередные публикации ресурса ПАСМИ и выпуска программы «Человек и закон» на «Первом канале». Съемочная телебригада и представитель «Первого антикоррупционного СМИ», работая в округе, успели повстречаться с ярыми оппозиционерами действующей власти — Олегом Ситниковым и Виктором Гузем. У видного в прошлом предпринимателя продолжают отжимать бизнес не без помощи региональных силовых ведомств. А последовательного оппозиционера всей ямальской нефтянки Виктора Гузя давно и настойчиво не подпускают к законсервированным нефтяным скважинам, на коих он хочет проверить свои ноу-хау.

Внешние консультанты понадобились округу после провала запущенного пресс-службой губернатора телеграм-канала «Ямальский олень». Сейчас этот ресурс последовательно дискредитируют, размещая на нем сообщения СМИ, замеченные в критике действия окружных властей.

«Велесстрой» скрывает количество жертв среди своих сотрудников, погибших в авикатастрофе

По слухам, которые доносятся от вахтовиков, работающих в Сабетте на предприятии «Велесстрой», в авиакатастрофе в Подмосковье погибло восемь рабочих этого предприятия. После запроса СМИ о просьбе подтвредить гибель троих сотрудников «Велесстроя», пресс-служба опубликовала на официальном сайте предприятия соболезнования семьям погибшим. Но в нем указано только трое сотрудников, без указания их фамилий.

Сотрудники «Велесстроя» связывают это нежелание признаваться в количестве жертв авиакатастрофы среди рабочих-вахтовиков с попыткой компании сэкономить на выплатах их семьям. При этом, вахтовики не смогли связаться с восемью своими коллегами, которые, как они считают погибли вместе с пассажирами и экипажем АН-148, рейса Москва (ДМД) — Орск.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кукушкина сорвала турне Болдырева по Ямалу

Визит доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, бывшего «яблочника» Юрия Болдырева на Ямал пришлось сократить. Изначально политик хотел начать свое турне по региону с визита в Салехард, но выяснилось, что в продаже уже нет билетов из Салехарда в Ноябрьск, куда он планировал поехать далее.

В итоге Болдырев сможет посетить в ЯНАО только Ноябрьск и Муравленко. Запланированы встречи с прессой и молодежью в профессиональных колледжах двух соседних городов нефтяников. Конференцию в Салехарде пришлось отменить. Слухачи судачат, что все шишки за срыв планов достались принимающей стороне в лице коммунистки Елены Кукушкиной. Якобы она не смогла вовремя позаботиться и заранее купить нужные билеты.

Новый зам Романова не прошел проверку

Юному руководителю департамента имущества администрации Ноябрьска Евгению Белову не доверили пост первого заместителя главы города. И это несмотря на безграничное доверие к нему стороны как депутатов, так и коллег по администрации. Наблюдатели подмечают, что ранее руководитель департамента по имуществу автоматически становился первым заместителем главы. После реструктуризации эту связку разъединили, а сейчас вернулись к ней опять, но не в полной мере. Теперь Белову светит лишь место заместителя главы по экономическому развитию и инвестициям, что тоже неплохо.

В Новом Уренгое началась война за «Звездный»

Спорткомплекс «Звездный» в газовой столице России остался без директора. Ситуация, казалось бы, обычная, но между городскими властями и местной «дочкой» «Газпрома» возникли жаркие споры из-за того, кто может занять вакантный пост. Каждая сторона пытается усадить в кресло своего человека.

Наблюдатели говорят, что спор возник из-за того, что «Звездный после открытия в прошлом году прочно занял нишу не только спортивную, но и культурную. Большую арену быстро приспособили под проведение не только спортивных состязаний, но и концертов звезд российской эстрады. Это и стало камнем преткновения, потому что раньше на поприще шоу-бизнеса в Новом Уренгое был только одни крупный игрок — культурно-спортивный центр «Газодобытчик», принадлежащий «Газпрому». «Звездный» увел значительную часть клиентов и пошатнул его финансовое положение.

По слухам, газовики уверены, что поправить дела сможет подконтрольный им директор в «Звездном», который будет согласовывать с «Газодобытчиком» планы концертов и всяческих мероприятий.

Спасателям придется защищать свою честь в соцсетях

В городском паблике Тарко-Сале в социальной сети «ВКонтакте» некоторые пользователи обрушились с жесткой критикой на сотрудников МЧС. Причина — произошедший на днях пожар, в котором погибло два человека, и ряд резких высказываний со стороны пресс-службы МЧС из-за критики действий спасателей. По слухам, пресс-службе ямальского управления МЧС жестко выговорило начальство за отсутствие контроля за социальными медиа, где может распространяться критика деятельности службы.

Пресс-служба не нашла ничего лучше, как порекомендовать сотрудникам МЧС и их семьям активнее защищать деятельность ведомства в социальных сетях, не давая спуску каждому комментатору, который осмелился выступить с критикой. А администраторы групп почувствовали на себе жесткую критику со стороны ведомства. Вот бы так жестко реагировали на реальные ЧП, сетуют создатели групп.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетников готовит всем поручения

Как рассуждают слухачи, многие чиновники правительства Пермского края и главы территорий в последние недели расслабились. Почувствовали, что губернатор Максим Решетников будто утратил к ним интерес.

Поговаривают, для расслабления нет причин — Решетников в последнее время готовился к Гайдаровскому форуму и инвестиционному форуму в Сочи, плюс решал текущие вопросы. Теперь же он немного освободился.

В ближайшее время, как говорят, Решетников вновь поднимет вопросы ремонта дорог и благоустройства. Главам территорий лучше уже сейчас включиться и проверить, насколько они готовы к поручениям губернатора. Ведь в прошлом году сложился «черный список» тех, кто откровенно заваливал работу и элементарно не мог оформить документы. Так и до отставок недолго.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сюткин запутал девелоперов

Ходят слухи, пермские девелоперы так и не поняли, каковы новые правила игры на строительном рынке Прикамья. Одни застройщики банкротятся, другие сидят на госзаказах, а третьи просто «морозят» свои проекты.

Слухмейкеры доносят, что застройщики за целый год так и не нашли общего языка с вице-премьером и министром строительства Михаилом Сюткиным. Более того, девелоперы жалуются, что среди заместителей Сюткина нет ни одного, кто хоть что-то понимал бы в строительстве.

И действительно, о значительных новых проектах в строительстве (особенно по жилью) в Пермском крае пока ничего не слышно.

Минздрав может возглавить Биктаев

Говорят, новый заместитель министра здравоохранения — теперь уже бывший топ-менеджер клиники «Медлайф» Шамиль Биктаев — после президентских выборов возглавит минздрав. Сейчас ему поручено курировать лечебную деятельность.

Интересно, что повышение Биктаева может привести к конфликту. Слухачи отмечают, что долгое время будущим главой минздрава называли другого замминистра — Михаила Мальцева, вернувшегося из Москвы. Многим уже любопытно, как развернется борьба за кресло министра, которое вообще-то сейчас занято.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев решает трудную задачу

Слухачи рассуждают, что советник губернатора по медицине — бывший вице-премьер Анатолий Зубарев — взялся решать крайне непростую задачу. Он в значительной степени продолжает контролировать минздрав, но министр Дмитрий Матвеев все же остается самостоятельной фигурой, непонятной для пермяков.

Сплетники утверждают, что Зубарев нахваливает Матвеева и рекомендует назначить его «социальным» вице-премьером вместо Татьяны Абдуллиной. Но последняя является соратницей влиятельного спикера Заксобрания Валерия Сухих, поэтому ее можно было каким-то образом «отправить» в Москву под видом повышения — чтобы не создавать конфликты.

Шептуны полагают, что в сегодняшней ситуации мог бы сложиться союз Матвеева и Сухих. К тому же многие пермские медики больше всего боятся, что здравоохранение Пермского края окажется под полным контролем команды Зубарева.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Самойлова есть шанс остаться

Ходят слухи, на этой неделе в коридорах правительства почему-то заговорили о судьбе администрации Перми и ее главы Дмитрия Самойлова. Якобы многие намекают губернатору, что необходима масштабная «чистка» мэрии. Но никого не увольняют.

Шептуны утверждают, что команда Самойлова вполне может сохраниться. Якобы в разговорах чиновников звучит, что судьба не только мэра, но и многих других будет понятна в апреле—мае — «Москва даст сигнал». А пока все могут спокойно работать. Или не работать, как и раньше.

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Скриванов готовит «весеннее обострение»…

По слухам, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов вновь намерен как следует заявить о себе — желаемых преференций от губернатора он не получил и стал совершенно незаметной фигурой.

Впрочем, раньше Скриванов усиливался в стенах Заксобрания — срывал заседания, волокитил инициативы Виктора Басаргина, переманивал на свою сторону депутатов. Теперь же этот политик вынужден львиную долю времени проводить в Москве, союзников у него совсем мало. А его медиахолдинг ожидаемо уничтожил сам себя.

Поговаривают, теперь Скриванов готовит позитивный сценарий своего нового возвышения. Под видом союзника губернатора он якобы планирует ряд громких публичных выступлений, инициирует публичные обсуждения проектов правительства Прикамья. А его оставшиеся соратники уже начали терзать вопросами вице-премьеров и «лупить» их в Telegram.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

… и хочет денег от Сухих

Слухачи доносят, что сторонники Дмитрия Скриванова в Заксобрании начали игнорировать пленарные заседания парламента. Якобы не приходят (или опаздывают) в том числе и те, кто работает на постоянной основе (то есть получает зарплату из бюджета).

Как говорят, малочисленные «скривановцы» не могут сорвать заседание Заксобрания, но ставят под сомнение его эффективность (депутаты-директора заводов тоже любят прогуливать). А цель всего этого одна — вынудить спикера Валерия Сухих принять их на постоянную основу, выделить кабинеты и назначить зарплату.

Заксобрание рассказывает о криминале

Внимание пермской общественности привлекла группа в Facebook «Законодательное собрание Пермского края. Новости / Мнения». Дело в том, что ничего интересного или позитивного о деятельности депутатов там совсем нет. А рассказывает эта группа пермякам о провалах грунта в Березниках, родившихся двойняшках, проблемах в медицине, избиении DJ Smash, ограблениях и прочем. Заодно в группе и высмеивают чиновников.

У группы почти 3,5 тысячи подписчиков. Говорят, когда-то это действительно была страница Заксобрания. Однако потом злоумышленники взломали аккаунт, украли пароли и теперь дискредитируют парламент Прикамья. Слухачи утверждают, что контент группы ничем не отличается от «Перми Активной» (она во «ВКонтакте»). А «утащил» страницу у Заксобрания якобы известный общественник и депутат Пермской городской Думы от ЛДПР Илья Лисняк.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев взялся за медицину…

По слухам, лидер движения «Выбор» Константин Окунев, которого подозревают в координации действий обманутых дольщиков, в ближайшее время будет курировать в Пермском крае также протест работников здравоохранения и образования. Якобы «для затравки» на улицы готовы выйти уже более сотни человек.

Слухачи предполагают, что атаки провластных telegram-каналов с призывами возбудить против Окунева уголовное дело провалились. Этот политик известен теми, что чем сильнее на него давят — тем активнее он начинает действовать.

… и рассердил давнего оппонента

Поговаривают, Константин Окунев своим выпадом в Facebook в адрес члена Общественной палаты РФ, руководителя Ассоциации команд КВН Прикамья Ямура Гильмутдинова сильно рассердил и других выходцев из команды экс-губернатора Олега Чиркунова. Тональность выступления чересчур жесткая.Судачат, соратники Чиркунова намерены ответить Окуневу на все прозвучавшие обвинения и упреки. Но вовсе не через подконтрольные СМИ, дабы не повышать популярность этому политику.

Силовикам пожаловались на каток

Слухмейкеры утверждают, что в «компетентные органы» поступило заявление по поводу коробки для катания на коньках, установленной на эспланаде в центре Перми. Якобы мэрия потратила на ее аренду втрое больше рыночной стоимости.

Как говорят, пермским силовикам это заявление не сильно понравилось — кому охота возиться с этой коробкой. Но если сложить все обращения по поводу явно завышенных расходов администрации города, то это может стать ударом по высокопоставленным чиновникам.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольщики привлекли Грудинина

По слухам, обращение пермских обманутых дольщиков к кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину заинтересовало штаб политика. Ранее анонсировалось, что Грудинин может приехать в Пермь перед 8 марта. Однако теперь якобы возникла идея посетить Прикамье раньше — может быть, перед 23 февраля.

В Пермском крае кампания Грудинина пока идет едва заметно — в основном, проходят пикеты с раздачей газет. Поэтому как жители отреагируют на этого кандидата — пока никому не понятно.

В пермском ЖКХ готовится захват домов

Слухачи доносят, что на прошлой неделе один из бенефициаров знаменитой управляющей компании «ТехКомфорт» (она находится в процедуре наблюдения после банкротства) Александр Голубцов вышел с предложением о покупке другой скандальной известной УК — «Центр» (в прошлом году ее собственники по очереди устраивали рейдерские захваты). Владельцам Владимиру Кулешову и Игорю Стародумову (по 50%) якобы было предложено всего по четыре млн рублей.

Говорят, бизнесменам не оставили выбора и пригрозили, что в случае отказа дома «Центра» захватят с помощью дружественной УК «Экво».Последняя, как и «ТехКомфорт», входит в сферу влияния расчетного центра «Сфера», подконтрольного бизнесмену Олегу Балашову. В пермском ЖКХ в ближайшее время ожидается очередная война.

«Навальнистов» гонят из избирательных комиссий

Как сообщают слухачи, председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин организовал хитрую кампанию по законному исключению из территориальных комиссий (ТИК) представительниц «Яблока» Натальи Вавиловой и Александры Семеновой (известны как ярые сторонницы блогера Алексея Навального).

У «Яблока» в 2016 году был приоритет в выдвижении в ТИК, но стояло условие, что будет вестись конструктивная работа. Однако теперь с приближением президентских выборов, говорят, Вавилова и Семенова начали не только откровенно саботировать работу комиссий, но вести открытую и публичную агитацию и раздавать незаконные материалы. Именно за эту деятельность полицией был составлен административный протокол, а мировой суд признал законность такого решения.После вступления этих документов в законную силу — оснований с лихвой хватит, чтобы лишить «навальнисток» полномочий в комиссиях. Слухачи уверяют, что это произойдет прямо накануне женского праздника — 8 марта.

Слухи Курганской области

Курганских вахтовиков не отпустят домой на выборы

Соседние регионы, где работают зауральцы, придержат вахтовых рабочих на 18 марта, чтобы повысить там явку, сообщают сплетники. Они сообщают, что работодатели настойчиво рекомендуют своим сотрудникам писать заявление на голосование. «Хоть проголосовавших и вычеркнут из курганских списков избирателей, в абсолютных цифрах явка будет незавидной», — злословят в регионе.

Чуева не могут найти

В Зауралье уже полтора месяца как назначили нового бизнес-омбудсмена Алексея Чуева, однако найти его не так просто. Сайт защитника предпринимателей не работает, информации, как с ним связаться, нет ни в соцсетях, ни на сайтах официальных органов. «Вот так он и работает, приходите жаловаться, куда хотите», — ворчат слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Семенов ответит за избиение

Депутат областной думы от «Справедливой России» Виктор Семенов все же может ответить за побои, которые нанес жительнице Кургана. Сплетники рассказывают, что дело уже дошло до мирового суда, однако выяснилось, что полиция не имеет права возбуждать дела на депутатов — тут необходимо вмешательство следственного комитета. Но пока утрясают юридические формальности, есть вероятность, что Семенов все-таки уговорит пострадавшую отозвать заявление за вознаграждение.

На Шуховском полигоне снова неспокойно

Слухачи беспокоятся, что Шуховский полигон пытается взыскать с управляющей компании «Восток-Центр» три миллиона рублей. «Это может грозить банкротством. Непонятно, откуда вообще появился долг», — шушукаются в Кургане. Сплетники напоминают, что похожая ситуация уже была с предпринимателем Игорем Путиным. «Он сначала задолжал 10 млн рублей, потом обанкротился, и эти деньги ему благополучно простили», — напоминают слухмейкеры.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Штаб Навального завалили мусором

В Кургане штаб оппозиционера Алексея Навального завалили мусором, прямо перед входом сложили кучу почти в два метра. «Сначала раскопали все вокруг, потом мусором завалили дорогу. Не хотят, чтобы курганцы ходили к оппозиционерам», — шутят слухачи.

В Шадринске нажились на ремонте больницы

Слухачи рассказывают, что на ремонте шадринской БСМП кто-то сильно погрел руки. Деньги выделялись на ремонт системы отопления, новую крышу и другие работы, но по итогу, как говорят сплетники, ремонт сделали минимальный, все проблемы остались, а вот деньги растворились. «Непонятно, почему это не волнует правоохранительные органы», — говорят сплетники.

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