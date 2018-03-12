«Кошелек» курганских аграриев переходит в Челябинск

Главный партнер зауральских аграриев, курганский филиал «Россельхозбанка» (РСХБ) может переехать в Челябинск из-за оптимизации. Курганские фермеры бьют тревогу, но, по слухам, на ситуацию не смог повлиять даже экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов, который входит в состав наблюдательного совета банка.
Слухи об объединении филиалов Курганской и Челябинской областей «Россельхозбанка» ходят в регионе несколько лет. Идея оптимизации удивления не вызывает — ранее в Зауралье уже сократили многие отделения федеральных структур. Так, Курганстат присоединили к Свердловскстату, руководство Росимущества находится в Челябинске. Завершается реструктуризация Росприроднадзора, головной офис которого будет размещаться в Екатеринбурге.
Но объединение Россельхозбанка видится местной элите наибольшим злом. Проблема в том, что это банк является основным источником для пополнения оборотных средств сельхозпредприятий Курганской области. Банк, 100% акций которого принадлежит государству, выдает кредиты для аграриев с льготной процентной ставкой. Фактически сейчас на этом специализируются всего два банка в области — РСХБ и Сбербанк, хотя аккредитацию имеют и другие кредитные учреждения.
По данным Центробанка, на 1 января 2018 года объем выданных РСХБ зауральцам кредитов составляет около 5 млрд рублей. Согласно информации областного департамента АПК, зауральские аграрии в 2017 году получили льготных краткосрочных кредитов на 0,8 млрд рублей, по инвестиционным кредитам — на 3,7 млрд рублей. Примечательно, что размер процентной ставки по кредитам, выданным на проведение полевых работ, составляет от 4,0% до 7,5% (в 2016 году было 13,7 — 16,7%).
Планы по ликвидации отделения не отрицают в самом банке. В отделе коммуникаций филиала «Россельхозбанка» в Кургане «URA.RU» уточнили, что «решение пока окончательно не принято». «Банк сейчас активно продвигает продукты массового сегмента. К сожалению, когда принимают решение, смотрят не на то, как это скажется на социальном развитии региона, а на получение прибыли», — отметил первый заместитель директора областного департамента АПК Юрий Михеев. Однако он уточнил, что он не располагает сведениями о закрытии филиала.
Михеев уверен, что такое решение негативно скажется на положении аграриев в регионе — им придется искать другие банки, чтобы получать кредиты. «С учетом давних традиций работы банка, он более гибко реагирует на запросы малого и среднего бизнеса», — заявил он. Также Михеев отметил, что в РСХБ работают неплохие эксперты, которые могут оценить положение сельхозтоваропроизводителей, обратившихся за помощью к банку.
«Главная проблема при получении кредита — как проект представлен андеррайтеру, который принимает решение по выдаче кредита. Если квалификация инспектора недостаточно высока, шансы намного меньше», — рассказал о механизме выдачи займов депутат областной думы Олег Колташов. Он предположил, что после закрытия филиала интересы зауральских заемщиков станут представлять менее квалифицированно.
Руководитель крупного сельхозпредприятия «Восток», депутат областной думы Владимир Остапенко отметил, что сейчас РСХБ нередко входит в положение заемщиков и дает отсрочки по платежам. «У нас два-три год из пяти засуха, конечно, входили в положение. Смотрели не на те цифры, которые в документах — статистику, а на людей, — говорит депутат. — Сейчас таких полномочий не будет, получается, будет еще один посредник».
«Я сразу сказал, что против закрытия», — заявил председатель аграрного комитета Владимир Остапенко. Однако попросил не торопиться с выводами, напомнив, что внимание на аграриев Урала и Сибири в своем недавнем послании обратил президент Владимир Путин. «Может, что-то изменится», — выразил он надежду.
Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов, который входит в руководство банка, по данным источников агентства, не может повлиять на ситуацию с закрытием филиала, поскольку Зауралье не входит в зону его ответственности. Получить комментарии у Богомолова не удалось — его телефон был недоступен для звонков.