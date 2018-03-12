«Кошелек» курганских аграриев переходит в Челябинск

00:36 12 марта 2018 0

Решение о выдаче кредитов курганцам будут принимать в Челябинске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный партнер зауральских аграриев, курганский филиал «Россельхозбанка» (РСХБ) может переехать в Челябинск из-за оптимизации. Курганские фермеры бьют тревогу, но, по слухам, на ситуацию не смог повлиять даже экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов, который входит в состав наблюдательного совета банка.

Слухи об объединении филиалов Курганской и Челябинской областей «Россельхозбанка» ходят в регионе несколько лет. Идея оптимизации удивления не вызывает — ранее в Зауралье уже сократили многие отделения федеральных структур. Так, Курганстат присоединили к Свердловскстату, руководство Росимущества находится в Челябинске. Завершается реструктуризация Росприроднадзора, головной офис которого будет размещаться в Екатеринбурге.

Сейчас аграрии нередко обращаются за помощью к руководителю курганского филиала банка Александру Каплану (справа) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Но объединение Россельхозбанка видится местной элите наибольшим злом. Проблема в том, что это банк является основным источником для пополнения оборотных средств сельхозпредприятий Курганской области. Банк, 100% акций которого принадлежит государству, выдает кредиты для аграриев с льготной процентной ставкой. Фактически сейчас на этом специализируются всего два банка в области — РСХБ и Сбербанк, хотя аккредитацию имеют и другие кредитные учреждения.

По данным Центробанка, на 1 января 2018 года объем выданных РСХБ зауральцам кредитов составляет около 5 млрд рублей. Согласно информации областного департамента АПК, зауральские аграрии в 2017 году получили льготных краткосрочных кредитов на 0,8 млрд рублей, по инвестиционным кредитам — на 3,7 млрд рублей. Примечательно, что размер процентной ставки по кредитам, выданным на проведение полевых работ, составляет от 4,0% до 7,5% (в 2016 году было 13,7 — 16,7%).

Фермеры аграрного региона опасаются, что потеряют нынешний уровень лояльности РСХБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Планы по ликвидации отделения не отрицают в самом банке. В отделе коммуникаций филиала «Россельхозбанка» в Кургане «URA.RU» уточнили, что «решение пока окончательно не принято». «Банк сейчас активно продвигает продукты массового сегмента. К сожалению, когда принимают решение, смотрят не на то, как это скажется на социальном развитии региона, а на получение прибыли», — отметил первый заместитель директора областного департамента АПК Юрий Михеев. Однако он уточнил, что он не располагает сведениями о закрытии филиала.

Михеев уверен, что такое решение негативно скажется на положении аграриев в регионе — им придется искать другие банки, чтобы получать кредиты. «С учетом давних традиций работы банка, он более гибко реагирует на запросы малого и среднего бизнеса», — заявил он. Также Михеев отметил, что в РСХБ работают неплохие эксперты, которые могут оценить положение сельхозтоваропроизводителей, обратившихся за помощью к банку.

«Главная проблема при получении кредита — как проект представлен андеррайтеру, который принимает решение по выдаче кредита. Если квалификация инспектора недостаточно высока, шансы намного меньше», — рассказал о механизме выдачи займов депутат областной думы Олег Колташов. Он предположил, что после закрытия филиала интересы зауральских заемщиков станут представлять менее квалифицированно.

Олег Богомолов (слева) повлиять на решение руководства банка не в состоянии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель крупного сельхозпредприятия «Восток», депутат областной думы Владимир Остапенко отметил, что сейчас РСХБ нередко входит в положение заемщиков и дает отсрочки по платежам. «У нас два-три год из пяти засуха, конечно, входили в положение. Смотрели не на те цифры, которые в документах — статистику, а на людей, — говорит депутат. — Сейчас таких полномочий не будет, получается, будет еще один посредник».

«Я сразу сказал, что против закрытия», — заявил председатель аграрного комитета Владимир Остапенко. Однако попросил не торопиться с выводами, напомнив, что внимание на аграриев Урала и Сибири в своем недавнем послании обратил президент Владимир Путин. «Может, что-то изменится», — выразил он надежду.

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов, который входит в руководство банка, по данным источников агентства, не может повлиять на ситуацию с закрытием филиала, поскольку Зауралье не входит в зону его ответственности. Получить комментарии у Богомолова не удалось — его телефон был недоступен для звонков.