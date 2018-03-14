Чего ждут регионы от культурной революции, затеянной Путиным

12:27 14 марта 2018 1

Послание президента вдохновило деятелей культуры и искусства в регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Регионы ожидают культурную революцию, анонсированную президентом в послании Федеральному Собранию. Владимир Путин предложил программу строительства многофункциональных культурно-образовательных центров. Они должны включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы. Президент при этом уточнил, что там же будут предусмотрены выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. «Ну, что в запасниках держать столько произведений искусства?» — спросил у слушавших Путин.

В первую очередь проект хотят реализовать на Дальнем Востоке, в Калининграде и Сибири. «По большому счету лучше это делать в каждом федеральном округе», — уточнил свою инициативу президент чуть позже. В Екатеринбурге роль такого многофункционального культурно-образовательного пространства уже выполняет Ельцин Центр. «URA.RU» поговорило с его исполнительным директором об идее Путина. Как жители регионов принимают новые культурные пространства в своих городах и какие подводные камни ждут новаторов — в интервью с Людмилой Телень.

— Насколько идея создания музейных и культурно-образовательных комплексов в регионах сейчас актуальна?

Заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень рассказала о тонкостях, о которых нужно знать создателям новых региональных культуных комплексов Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

— Идея хорошая. Опыт Ельцин Центра говорит, что такая многофункциональная культурная площадка очень нужна регионам. Люди относятся к таким центрам с очень большим вниманием и интересом. Но очень важно, чтобы такие комплексы возникали в регионах не по принципу «пришло распоряжение — делаем для галочки», а на основе продуманных, ярких и разнообразных концепций. Хотелось бы избежать того, что все центры были бы сделаны по шаблону. Будет здорово, если они будут учитывать особенности своей территории, считаться с ее культурными традициями.

— Вы думаете, что все регионы найдут свои неповторимые концепты?

— Конечно! У Перми — свое лицо, у Новосибирска — свое, а у Екатеринбурга — свое. Нужно прислушиваться к тем людям, которые работают в культурной сфере конкретного региона. Они прекрасно знают, в чем именно заключается эта особенность и как ее можно воплотить. Думаю, что ключом успеха таких центров может стать именно то, что над проектом будут работать местные деятели культуры и искусства. Здесь важно единство двух составляющих. Это должны быть площадки, куда можно привозить мировых звезд. С другой стороны, такие комплексы должны помогать консолидировать все творческие силы, которые есть в регионе.

— Расскажите, какие главные особенности работы такого культурно-образовательного объекта, как ваш? Что должны знать ваши будущие коллеги?

— Опыт Ельцин Центра будет очень полезен тем людям, кто будет этим заниматься. Когда мы стартовали, мы не до конца и не во всех деталях представляли, как именно наш проект надо развивать. Нужно понимать, что такие проекты хороши, когда они живые, постоянно развиваются, каждый день ищут новые и неожиданные решения. Если этого не происходит, проект умирает. Создателям подобных проектов придется всегда держать руку на пульсе, следить за тем, что интересно жителям своего региона, какие у них предпочтения, чего именно им не хватает. Наш центр собрал под одной крышей выдающийся музей, архив, медиатеку, образовательный центр, театральную платформу, кино-концертный комплекс и многое другое.

— Призывая создавать культурно-образовательные центры, Путин хочет в первую очередь обеспечить россиянам «доступ к национальным художественным ценностям». Насколько на практике это удается сделать?

Ельцин Центр готов консультировать создателей новых культурно-образовательных комплексов Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Очень важно, чтобы культурные центры были доступны по ценовой политике. Например, у нас в центре не все, но очень многие программы бесплатны. Мы стараемся, чтобы большая часть мероприятий была доступна для всех социальных слоев и всех возрастов. А платные программы предусматривают льготы для студентов, людей пожилого возраста и для людей с ограниченными возможностями. И это еще один важный аспект — такие комплексы должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями.

Мы понимаем, что Москва и Питер в этом вопросе находятся в некотором привилегированном положении и даже в этих городах все далеко не идеально. Но в регионах эта проблема стоит ещё более остро. Людей с ограниченными возможностями обязательно надо включать в культурную и образовательную жизнь.

— Что будет притягивать людей в новые культурные центры?

— Наш опыт говорит о том, что люди в первую очередь хотят живого общения. Им очень важно приходить не в монологичный, а в диалогичный культурный комплекс. Здесь они понимают, что их мнение важно, что с ними хотят разговаривать, с ними готовы обсуждать те темы, которые их волнуют, им привозят людей, которые им интересны. И эти люди не ограничиваются рамками региона, приезжают гости, которые известны всей стране и всему миру. То же касается и гостей. Можно смело говорить, что такие многофункциональные культурно-образовательные центры будут привлекать не только туристов, но и лидеров общественного мнения. Потому что Россия большая, она не ограничивается Москвой и Питером и знакомство с культурной жизнью регионов как раз может происходить в таких культурных объектах.