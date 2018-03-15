Кобылкин впервые дал оценку выбора губернатора Тюменской области-2019

19:32 15 марта 2018 0

Губернатор Дмитрий Кобылкин рассказал о самых актуальных вопросах Ямала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Ямал Дмитрий Кобылкин продолжил традицию встреч с мужчинами-редакторами СМИ, пишущих о регионе, и сегодня в программе «Мужской разговор» прокомментировал самые актуальные вопросы автономного округа. Особый интерес эта программа вызывает, поскольку глава региона только что завершил очередной объезд всех муниципалитетов, получив живые отзывы людей.

Запуск завода «Ямал СПГ» потянул за собой целый ряд арктических мегапроектов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Одной из самых острых проблем на сегодняшний день остается ветхое и аварийное жилье. Для ее решения округ ежегодно тратит на переселение по 6 млрд рублей. «Деньги — это материал, который появляется, когда есть цели и есть команда, которая для реализации ее может найти деньги, — успокоил своих собеседников Кобылкин. — Идем к нефтегазовым компаниям. Инвесторы это видят».

Дополнительные средства в бюджет принес запуск завода «Ямал-СПГ». Губернатор не стал вдаваться в цифры, но заверил, что эффект от этого производства исключительно положительный, и не только для Ямала, но и для всей страны: «Это значительный рывок по сжижению природного газа, чем мы особо не славились и не занимались в Российской Федерации. Сегодня Ямал, очевидно, стал таким пусковым звеном для создания этого сегмента экономики в мире. И он будет увеличиваться столько, сколько рынок нам будет позволять. А рынок будет позволять, потому что мы там конкурентоспособны».

Концессия по Северному широтному ходу уже запущена. Мост через Обь становится все более реальным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект потянул за собой развитие Северного морского пути, развитие портов, строительство уникальных атомных ледоколов. Все то, о чем Дмитрий Кобылкин рассказывает, не скрывая интереса и удовольствия, поскольку это касается важного проекта — Северного широтного хода. Это целый комплекс мостов, железных и автомобильных дорог, которые должны сделать Ямал крупным логистическим центром. В их числе железнодорожная ветка от станции «Обская» до Надыма и линия «Сабетта — Бованенково».

Они должны соединить существующие Северную и Свердловскую железные дороги и частную железную дорогу «Газпрома» в единую систему и открыть выход для грузов со всего Урала и соседних территорий к Северному морскому пути.

«Я боюсь сглазить. Идем большими шагами. Уже изыскательные работы идут на реке Обь», — сообщил губернатор. Он заверил, что препятствий у проекта не должно быть. Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев уже дал стар концессионной процедуре, проект поддерживают все задействованные министерства.

Ямальская авиакомпания может стать крупнейшим перевозчиком Сибири Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глобальные планы у губернатора по развитию транспорта. Из озвученного самое важное — развитие авиакомпании «Ямал». «Я думаю, что в ближайшие 10 лет это будет крупнейший оператор Сибири и Дальнего Востока», — заявил Кобылкин.

Он пояснил, что ожидания связаны с расширением авиапарка и переходом на отечественные самолеты. Многие регионы и города обращаются к «Ямалу» с предложениями о развитии новых направлений.

Кроме того, регион станет пилотным по эксплуатации экранопланов. Это своего рода самолеты, которые взлетают и садятся на воду и передвигаются на высоте всего в нескольких метрах над водой. Экранопланы станут альтернативой речному судоходству.

Кобылкин прокомментировал грядущие выборы губернатора Тюменской области в 2019 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В эфире губернатор опроверг слухи о сокращении программы «Сотрудничество». Объемы финансирования программы также поддерживаются благодаря дружеским отношениям между регионами «тюменской матрешки»: «У нас хорошие соседские отношения. Если у кого-то денег не хватает, то другие регионы сбрасываются и добавляют. В основном цена вопроса около 2 млрд рублей».

К слову, на вопрос о предстоящих в сентябре 2019 года выборах губернатора Тюменской области Дмитрий Кобылкин рассказал лишь, что с действующим главой региона Владимиром Якушевым у них сложились давние и крепкие отношения, а также, что тюменский губернатор всегда оказывал Ямалу помощь во многих вопросах, в том числе в переселении граждан, оказании высокотехнологичной медицинской помощи, которой нет на Ямале, и в вопросах образования ямальских студентов в тюменских вузах.

В завершение губернатор рассказал, что продолжит присматриваться к лидерам кадровых конкурсов, аналогичных «Лидерам России», и при необходимости переманивать полезных людей в свою команду, в том числе и людей из бизнеса:

«Я буду еще присматриваться. Буду разбираться, какие мотивы у них ухода из бизнеса во власть. Я пришел из бизнеса, потому что меня наставник и учитель мой позвал, сказал, что надо идти, что-то менять, строить. Я какой политик? Я строитель. Я больше прораб. Может, дальше, когда все эти вопросы будут решены, придет время серьезных политиков. Но их нужно подготовить, они должны быть где-то рядом», — заявил Дмитрий Кобылкин.

В начале месяца, напомним, сотрудник «Газпрома», финалист «Лидеров России» Алексей Горпинченко получил от губернатора предложение, от которого не смог отказаться, и перешел на работу в администрацию Нового Уренгоя в качестве заместителя мэра по экономике. Подробнее о этом переходе он рассказывал в интервью для «URA.RU».