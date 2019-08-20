В мэрии Екатеринбурга нашли новое место для зоопарка. Это не «Экспо»

Решение о переезде могут подготовить к 90-летию зоопарка — в 2020 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрации Екатеринбурга начинают обсуждать новую концепцию зоопарка Екатеринбурга — в ЦПКиО имени Маяковского. По данным источника «URA.RU» в городской ратуше, признано, что зверинец, находящийся в центре, лучше перенести на площадку в черте города, чем к МВЦ «Екатеринбург Экспо», как это планировалось ранее.

«Несмотря на активное лоббирование переноса зоопарка в район МВЦ „Экспо“, площадка не отвечает главному требованию — удобному месторасположению, — объяснил выбор нового места высокопоставленный чиновник, уже участвовавший в обсуждении. — Хочется, чтобы горожане со своими семьями могли легко попасть в зоопарк. Площадка на „Экспо“ наименее привлекательна, к ней не подведен общественный транспорт, нет окружающей инфраструктуры».

ЦПКиО давно не соответствует амбициям екатеринбуржцев. Считается, что появление зоопарка запустит изменение всей площадки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У ЦПКиО, напротив, хорошая транспортная доступность, объясняет источник: зоопарк будет находиться всего в трех километрах от текущего местополжения (МВЦ «Экспо» — в 18 км). «Это известная для горожан площадка, которая подтвердила свой потенциал, когда здесь была размещена фан-зона Чемпионата Мира по футболу. Зоопарк может стать центральным элементом концепции обновленного ЦПКиО, в корне изменить территорию, о чем давно мечтают горожане», — размышляет собеседник в администрации Екатеринбурга.

«Как житель скажу: детям было бы интересно, если бы в ЦПКиО появился зоопарк. Это близко, можно быстро доехать и совместить досуг с посещением зоопарка. Это было бы комфортно для такого частого посещения — за счет такого расположения обеспечивался бы постоянный поток людей. А насколько активно люди стали бы ездить по Россельбану [к зоопарку около МВЦ „Экспо“], не знаю», — поддерживает идею совмещения площадок Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка.

В дни Чемпионата мира по футболу ЦПКиО вновь стал любимым местом отдыха горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

У парка был успешный опыт размещения животных, вспоминает экс-директор ЦПКиО Владимир Черменинов: «У нас был мини-зоопарк с парнокопытными — их в зоопарке нет. Приходило 100 тысяч детей в год — сейчас бы эта цифра стала еще больше, и парк стал бы популярнее». Черменинов напомнил, что еще 20 лет назад предлагал переместить зоопарк в ЦПКиО.

С практикой размещения зоопарков знаком председатель комиссии по градостроительству Гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий: «Я видел в Штутгарте — там ботанический сад объединен с зоопарком, но они давно это сделали, у них сразу был именно такой концепт». Он отметил, что с концепцией переноса зоопарка в ЦПКиО не знаком.

Парк Маяковского расположен на землях особо охраняемой природной территории, поэтому для размещения зоопарка придется не только вносить коррективы в план его реконструкции, но и провести соответствующее решение через думу. Сложностей с этим вопросом возникнуть не должно, знает представитель горадминистрации.

Депутат Крицкий приводит в пример парк Вильгельма в Штутгарте, в котором разместился зоопарк Фото: Wiki.org

По видовому разнообразию коллекция Екатеринбургского зоопарка находится на третьем-четвертом месте в России, сообщила «URA.RU» директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. Коллекция не расширяется из-за ограниченного пространства: в вольерах не представлены копытные, отсутствует сегмент морских млекопитающих.

О переносе зоопарка заговорили более 50 лет назад: в Юго-Западном районе города был запроектирован комплекс и началось строительство, но проект был остановлен из-за отсутствия финансирования. После этого различные застройщики предлагали муниципальным властям перенести зоопарк из центра на различные отдаленные площадки. «Речь о новой площадке идет постоянно, ее ищет город», — подтвердила Светлана Прилепина.

Решение о переезде могут приурочить к юбилею Екатеринбургского зоопарка: в 2020 году ему исполнится 90 лет, считает источник «URA.RU». Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не ответил на звонок журналистов.