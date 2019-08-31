За сентябрь россиянам нужно адаптироваться к множеству нововведений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью россиян ждет внушительное количество изменений, которые коснутся самых разных сфер жизни — от образования до личной безопасности. «URA.RU» рассказывает о самых важных нововведениях, большинство из которых вступят в силу уже через несколько часов.



Разбор ДТП без инспектора ГИБДД

Разбор мелких ДТП можно будет провести в электронном виде Фото: depositphotos.com

С 1 сентября важные изменения ожидают автомобилистов — новации связаны с европротоколом, который используется при оформлении мелких ДТП. Теперь участники аварии в режиме онлайн на сайте госуслуг смогут в электронном виде заполнить извещение о ДТП. Правда, существует одно условие: у обоих участников происшествия на смартфонах должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». В момент заполнения цифрового европротокола один из участников аварии должен на своем гаджете включить приложение, заснять повреждения машин, заполнить все необходимые поля и ввести данные второго автомобилиста. Приложение должно начать работать уже в сентябре.



Перерасчет пенсий

Сельская пенсия увеличится на 25% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К 1 сентября ПФР обязан завершить беззаявительный перерасчет выплат неработающим пенсионерам, которые живут в сельской местности и не менее 30 лет проработали в различных отраслях сельского хозяйства. Данная категория граждан должна получить надбавку к фиксированной пенсии. Размер надбавки составит 1333 рублей ежемесячно.

По мнению экономиста Сергея Барашкова, речь идет о вполне разумной мере. По его словам, в 30 лет стажа на селе засчитывается работа на территории СССР до 1 января 1992 года и на территории РФ в определенном производстве — это растениеводство, животноводство, рыбоводство.

«Постановлением правительства РФ утверждены списки из более чем 500 работ и профессий, в соответствии с которыми селянам устанавливается повышенная фиксированная выплата. Помимо рядовых работников в перечень включены руководители — речь идет о директорах совхозов, председателях колхозов, мастерах», — пояснил эксперт.

В школах усилят охрану…

Попасть в школы посторонним станет сложнее Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

С 1 сентября начнет действовать ГОСТ по охране школ и детских садов. Документ фиксирует основные требования к компаниям, которые предоставляют охранные услуги, а также к работе охранников — для них разработана должностная инструкция. Ожидается, что изменения, как минимум, позволят усилить пропускной контроль. Поводом для усиления мер безопасности стала печальная статистика: из 45-и тысяч учебных заведений на должном уровне охраняется лишь треть, считают эксперты Росстандарта. Только за два предыдущих года в 18 регионах в школах и колледжах было совершено 24 преступления с использованием оружия и взрывных устройств. Ранено 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 детей.

… и введут новые предметы

В новом учебном году школьная программа будет дополнена двумя обязательными предметами — астрономией и шахматами. Эти дисциплины уже вводились в некоторых учебных заведениях, но в качестве эксперимента. Астрономию будут изучать учащиеся старших классов в рамках курса физики, а шахматы восполнят пробел в интеллектуальных и развивающих играх.

Контроль за банковскими картами будет усилен

Анонимные карты поставят под дополнительный контроль Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В сентябре банки ужесточат контроль за анонимными неидентифицированными картами. К таким относятся, в частности, предоплаченные подарочные карты и командировочные карты, оформленные в зарубежном банке. С них нельзя будет снимать более 5 тысяч рублей в сутки, а ежемесячный лимит составит 40 тысяч. Однако при желании владелец такой карты сможет ее идентифицировать — для этого нужно обратиться с паспортом и СНИЛС в банк.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «URA.RU», что из-за имеющихся пробелов в регулировании подарочных карт они вполне могут способствовать развитию теневой экономики в стране. «К примеру, возможно обналичивание денежных средств компании через механизм фиктивного дарения с последующей продажей карт за наличные», — пояснил эксперт. По его словам, существует и риск легализации денежных средств с помощью фиктивной продажи карт через торговые точки.

Судебные разбирательства начнут записывать

Аудиозаписи станут аналогами письменных протоколов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 сентября станет обязательной аудиозапись разбирательств в рамках гражданских, административных и уголовных процессов. При этом письменное протоколирование также сохранится. Аудиозапись будет приобщаться к делу. Стороны вправе ознакомиться с записью и представить свои замечания (как и в случае с протоколом).

Новые стипендии

Все студенты-бюджетники, которые обучаются в вузах, с 1 сентября 2019 года получат увеличенную стипендию. Выплаты повысятся на 4% (примерно на 150 рублей). Минимальная академическая стипендия после перерасчета достигнет достигнет 1633 рублей.

Перепродавать билеты станет невыгодно

Максимальная наценка на билеты составит 10% Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 сентября вступают в силу правила продажи и возврата билеты на культурно-массовые мероприятия. Согласно поправкам, билеты могут продавать только по цене, указанной на них. В случае перепродажи возможна десятипроцентная наценка, но в таких ситуациях продавец обязан предоставить покупателю отдельный чек. Вернуть квитки можно не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия. По оценкам законодателей, нововведение должно ударить по «билетной мафии» и рядовым перекупщикам.



Лифты станут безопаснее

С 1 сентября компании, занимающиеся установкой, демонтажом и обслуживанием лифтов обязаны уведомлять Ростехнадзор о начале работ. Такие же требования начнут действовать для организаций, работающих с подъемными платформами для инвалидов, а также с пассажирскими эскалаторами. Правила ужесточили после того, как проблему озвучили в Госдуме — по оценкам профильного комитета, свыше 25% лифтов находятся в опасном состоянии из-за длительной эксплуатации.

Беспилотники окажутся под контролем Росавиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Беспилотники поставят под контроль

С осени 2019 года владельцы беспилотных дронов обязаны регистрировать их в 10-тидневный срок с момента приобретения. Учетом дронов будет заниматься Росавиация. В случае, если устройство было приобретено за рубежом, то отсчет ведется с момента ввоза товара в страну. Под требования попадают и самодельные летательные аппараты.



Эксперт по безопасности Александр Колесников пояснил «URA.RU», что при помощи обязательной регистрации беспилотников государство может убить сразу двух зайцев: «Во-первых, процедура регистрации, скорее всего, окажется платной — придется заплатить госпошлину. Это позитивно для бюджета. Во-вторых, таким образом власти могут обезопасить себя от различного рода расследований — об особняках и дворцах чиновников». По его мнению, государство хочет минимизировать появление «несанкционированных видео».