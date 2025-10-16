Правительство предложило новую льготу для рабочих

В РФ работники промпредприятий смогут тратить налоговые вычеты на покупку жилья
Новая льготу планируют направить на субсидирование процентной ставки по ипотеке для рабочих
Новая льготу планируют направить на субсидирование процентной ставки по ипотеке для рабочих

Регионы России могут получить право давать налоговые вычеты на покупку жилья работникам промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит до 15 ноября представить предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них», — говорится в поручении председателя правительства России Михаила Мишустина. Также будет проработан вопрос о наделении субъектов страны правом давать дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья работникам промпредприятий.

С 2026 года в России вступят в силу другие новые меры поддержки для семей с двумя и более детьми, которые предусматривают и налоговые вычеты, и ежегодные выплаты. По мнению авторов закона, это должно стать ощутимой поддержкой для миллионов семей по всей стране: снизить финансовую нагрузку на родителей и позволить направить дополнительные средства на образование, отдых и развитие детей. При этом части семей будет отказано в получении такого вида помощи. Конкретные цифры и условия получения льгот — в материале URA.RU.

