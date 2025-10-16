Правительство предложило новую льготу для рабочих

Регионы России могут получить право давать налоговые вычеты на покупку жилья работникам промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит до 15 ноября представить предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них», — говорится в поручении председателя правительства России Михаила Мишустина. Также будет проработан вопрос о наделении субъектов страны правом давать дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья работникам промпредприятий.
С 2026 года в России вступят в силу другие новые меры поддержки для семей с двумя и более детьми, которые предусматривают и налоговые вычеты, и ежегодные выплаты. По мнению авторов закона, это должно стать ощутимой поддержкой для миллионов семей по всей стране: снизить финансовую нагрузку на родителей и позволить направить дополнительные средства на образование, отдых и развитие детей. При этом части семей будет отказано в получении такого вида помощи. Конкретные цифры и условия получения льгот — в материале URA.RU.
