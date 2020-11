Смотрим шоу победительницы Grammy и узнаем секреты The Beatles

Вдова Джорджа Харрисона и исследователь творчества «ливерпульской четверки» проведут вебинар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Завершаем рабочую неделю с новой подборкой рекомендаций URA.RU. Узнаём, как интересы Джорджа Харрисона повлияли на «ливерпульскую четверку» и, не выходя из дома, смотрим концерт двукратной победительницы премии Grammy Дуа Липы. Время всех событий указано уральское (+2 часа к Москве).

Что сделать утром?

Смотрим премьеру восьмисерийного сериала-триллера «Ничья земля». История рассказывает о гражданской войне в Сирии глазами француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. Молодой человек присоедится к группе курдских бойцов, состоящей из беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной террористами территории. Смотреть сериал можно на More.tv.

Что сделать днем?

Днем советуем посетить вебинар «Наследие Джорджа Харрисона» о карьере и сольном творчестве вокалисте и соло-гитаристе группы The Beatles. Вдова музыканта и эксперт по творчеству The Beatles Майкл Джонс обсудят карьеру Джорджа Харрисона, его интерес к классической индийской музыке и влияние Индии на музыкальные направления The Beatles.

Что сделать вечером?

Трансляция шоу певицы Дуа Липы пройдет в live-формате одновременно на всех континентах Фото: Dua Lipa, Instagram

Двукратный лауреат премии Grammy и «новая поп-принцесса» (по версии британского Vogue) Дуа Липа устраивает театрализованное шоу Dua Lipa Studio 2054. В программе мероприятия — выступление самой певицы, а также различные танцевальные и акробатические номера. Трансляция шоу пройдет в live-формате одновременно на всех континентах. По московскому времени — в 23:30. Билет (около 1 200 рублей) можно еще успеть купить.

Бонус. В рамках Pop-Up-фестиваля « Rodina-set' » выступят несколько казанских музыкантов. Сольный проект Марка Грибоедова Klotho, участника электронного дуэта Yung Acid, представит аудиовизуальную программу с художником Innapau. Проект Айдара Гайнуллина объединит электронную музыку и рэп с психоделическим видеорядом. Начало — в 21:00.