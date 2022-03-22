4 российских солдат на Украине сравнили с героями Второй мировой

Они выносят раненых под огнем, стреляют из подбитых самолетов, уничтожают танки в одиночку

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Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, контрактная служба, армия россии
В Минобороны продолжают освещать подвиги российских военных на Украине Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ сравнили подвиги российских военнослужащих на Украине с героическими поступками солдат во времена Великой Отечественной войны. В ведомстве рассказали четыре истории самоотверженности бойцов, которые рисковали своей жизнью ради освобождения Украины от нацизма.

Пришел на помощь под пулями

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Санитар Мягченко в ходе спецоперации на Украине спас жизни 13 военных
Фото:

В ходе спецоперации подразделение водителя-санитара медицинского пункта Антона Мягченкова попало в засаду. Находясь под плотным огнем украинских военных, молодой человек эвакуировал раненых в безопасное место и оказывал им первую медицинскую помощь.

Точно так же поступил ездовой санитарной роты красноармеец Иосиф Антонченко в апреле 1945 года. Солдат вывез с поля боя 16 раненых бойцов сквозь горящие дома и развалины Берлина. «Он своевременно доставил их на полковой медицинский пункт, где им была оказана медицинская помощь», — рассказывают в ведомстве.

Выносила раненых под огнем

В Министерстве обороны РФ осветили подвиг лейтенанта медслужбы Марии Мирошниченко в районе населенного пункта Чуповка. Девушка, несмотря на ураганный перекрестный огонь противника, в одиночку вынесла из-под обстрела четырех военнослужащих и спасла им жизнь. Лейтенант медицинской службы была награждена медалью «За отвагу».

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Девушка, рискуя жизнью, в одиночку вынесла из-под обстрела четырех военнослужащих
Фото:

В годы ВОВ схожую доблесть проявила санитарная дружинница Антонина Зимина под Ленинградом. В августе 1941 года девушка в ходе ожесточенного сражения вынесла с поля боя 42 раненых бойца с оружием. Несмотря на несколько ранений, Зимина не отступила до тех пор, пока не эвакуировали всех раненных.

Самолет подбили, но он продолжил сражение

Также героем, чей подвиг достоин сравнения с деяниями солдат ВОВ, стал начальник воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитан Сергей Черный. Солдат на самолете Су-25 нанес удар по колонне военной техники украинских националистов. Будучи подбитым, Черный смог уничтожить пять единиц бронетанковой техники.

В Минобороны РФ такую храбрость сравнили с подвигом Ивана Шабельникова. В 1944 году самолет старшего лейтенанта Ил-2 был подбит, а воздушный стрелок погиб. Однако в условиях численного превосходства противника летчик продолжил выполнять задачу и командовать группой.

Один танк против нескольких вражеских

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Экипаж танка под командованием Романа Кулаги подбил несколько вражеских боевых машин
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Романа Кулаги вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов. Во время сражения танкисты уничтожили три боевые машины пехоты и позицию снайпера противника. Кулага, получивший ранения в ногу и в область лица, продолжил вести бой в одиночку и подбил еще одну БМП.

В схожем положении в 1944 году оказался командир танкового батальона майор Василий Горбань, впоследствии ставший Героем СССР. Его танк попал в засаду и загорелся, из-за чего мужчина перебрался в другую машину и лично уничтожил две самоходные пушки.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

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В Минобороны РФ сравнили подвиги российских военнослужащих на Украине с героическими поступками солдат во времена Великой Отечественной войны. В ведомстве рассказали четыре истории самоотверженности бойцов, которые рисковали своей жизнью ради освобождения Украины от нацизма. Пришел на помощь под пулями В ходе спецоперации подразделение водителя-санитара медицинского пункта Антона Мягченкова попало в засаду. Находясь под плотным огнем украинских военных, молодой человек эвакуировал раненых в безопасное место и оказывал им первую медицинскую помощь. Точно так же поступил ездовой санитарной роты красноармеец Иосиф Антонченко в апреле 1945 года. Солдат вывез с поля боя 16 раненых бойцов сквозь горящие дома и развалины Берлина. «Он своевременно доставил их на полковой медицинский пункт, где им была оказана медицинская помощь», — рассказывают в ведомстве. Выносила раненых под огнем В Министерстве обороны РФ осветили подвиг лейтенанта медслужбы Марии Мирошниченко в районе населенного пункта Чуповка. Девушка, несмотря на ураганный перекрестный огонь противника, в одиночку вынесла из-под обстрела четырех военнослужащих и спасла им жизнь. Лейтенант медицинской службы была награждена медалью «За отвагу». В годы ВОВ схожую доблесть проявила санитарная дружинница Антонина Зимина под Ленинградом. В августе 1941 года девушка в ходе ожесточенного сражения вынесла с поля боя 42 раненых бойца с оружием. Несмотря на несколько ранений, Зимина не отступила до тех пор, пока не эвакуировали всех раненных. Самолет подбили, но он продолжил сражение Также героем, чей подвиг достоин сравнения с деяниями солдат ВОВ, стал начальник воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитан Сергей Черный. Солдат на самолете Су-25 нанес удар по колонне военной техники украинских националистов. Будучи подбитым, Черный смог уничтожить пять единиц бронетанковой техники. В Минобороны РФ такую храбрость сравнили с подвигом Ивана Шабельникова. В 1944 году самолет старшего лейтенанта Ил-2 был подбит, а воздушный стрелок погиб. Однако в условиях численного превосходства противника летчик продолжил выполнять задачу и командовать группой. Один танк против нескольких вражеских Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Романа Кулаги вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов. Во время сражения танкисты уничтожили три боевые машины пехоты и позицию снайпера противника. Кулага, получивший ранения в ногу и в область лица, продолжил вести бой в одиночку и подбил еще одну БМП. В схожем положении в 1944 году оказался командир танкового батальона майор Василий Горбань, впоследствии ставший Героем СССР. Его танк попал в засаду и загорелся, из-за чего мужчина перебрался в другую машину и лично уничтожил две самоходные пушки. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.
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