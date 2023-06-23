«Я выполню свое обещание президенту Путину»

О чем договорились президент РФ и самый молодой российский военкор — в материале URA.RU

23 июня 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

16-летняя Влада Луговская пойдет на стажировку на один из телеканалов в Москве и официально вернется в качестве военкора в новые регионы Фото: Официальный сайт президента России, Михаил Терещенко/ТАСС статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самый молодой военный корреспондент России 16-летняя Влада Луговская исполнит обещание, данное президенту РФ Владимиру Путину. Девушка поступит в университет, пойдет на стажировку на один из телеканалов в Москве и уже официально вернется в качестве военкора в новые регионы. Какое обещание выполнил сам Путин перед Владой, как прошло награждение и почему она хочет вернуться в Донбасс, сама девушка рассказала в интервью URA.RU. — Влада, расскажи о себе, как ты пришла в журналистику? Луговская с 15 лет ездит на обстрелы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU — Я изначально не планировала идти работать журналистом. Хотела стать врачом, учила биологию, химию, уже выбрала ВУЗ для поступления. Наняла репетитора по русскому языку, потому что университет в Москве. Но началась спецоперация. Я видела, что идет очень большая информационная война. Мне подруги, которые уехали в Европу, писали: «русские военные вас убивают, насилуют». Тогда я поняла, что хочу попробовать себя в журналистике и стать ведущей политических новостей, молодежных, ориентированных именно на подрастающее поколение. Чтобы доступным для нас языком доносить правдивую информацию. Показывать, что на самом деле происходит в городе (Херсоне). — Как ты начинала работать на телеканале «Таврия»? — Изначально я пришла как телеведущая новостей молодежной редакции. Но программа стала неактуальна, и меня отправили на первые самостоятельные съемки. Сначала это были мирные съемки: выставки и так далее. Потом начались обстрелы города, выезды на бомбежки. Я сама хотела туда поехать и своими глазами увидеть, что происходит, ощутить то, что чувствует те люди, с которыми случилось такое горе. В начале событий я познакомилась с федералами (СМИ). Они приезжали к нам на телеканал, и им нужен был сюжет о ком-то. Узнали, что мне 15 лет, захотели интервью. С этого все началось. Мы с ними подружились, на каждую съемку я с ними выбиралась. Они всему учили, профессиональные фишки, которые я знаю и умею сейчас, — все от них. Мне очень многие говорили, что я в этом, как рыба в воде. Несмотря на ранение, Влада помогала другим людям выбраться (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — За что тебя орденом «Мужества» наградил президент? — С 15 лет я работала в зоне боевых действий на освобожденных территориях. В Херсонской области освещала события о налаживании мирной жизни, а также освещала «прилеты» по городу. Потом наша колонна попала под обстрел на Антоновском мосту. Меня ранило. Несмотря на ранение я помогала людям выбраться из-под моста. — Какие у тебя впечатления от встречи с президентом? — Перед встречей с ним очень волновалась. Для меня это такой человек, на которого все должны равняться. Я сидела, у меня дрожали коленки, сжимала руками подлокотники стула. Поговорила с девушками, которые сидели рядом со мной. Говорю им: хоть бы выйти и не упасть. Мы там все друг друга поддерживали. Это для всех был очень важный момент. А когда Владимир Владимирович вышел, я сказала свою речь. Он надел мне награду, дал букет цветов. Влада очень волновалась перед встречей президентом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дальше встреча была уже неформальной, у всех награжденных был разговор с ним без камер. Я поблагодарила за то, что теперь у детей в новых регионах есть возможность на лучшее будущее. Он спросил, как мое здоровье, погрозил пальцем и сказал, чтобы я следила за ним, что такое ранение нельзя просто так оставлять, спускать с рук. После всех мероприятий Владимир Владимирович помог мне с больницей, организовал прием у врача. И исполнил свое обещание: навел справки о моем лечении. — Чем сейчас занимаешься? — Сейчас я занимаюсь развитием своего блога в телеграм, участвую в работе патриотических форумов, на некоторых выступаю спикером. Я своим примером хочу показать молодежи, что в нашей стране все возможно, если я смогла начать с нуля, то почему другие не могут? Для меня важно рассказать, что не нужно ничего бояться, нужно быть патриотом! Это не плохо. — Какие у тебя планы на будущее? Влада Луговская намерена выполнить свое обещание президенту РФ Владимиру Путину и официально стать самым молодым военкором России Фото: Официальный сайт президента России, Михаил Терещенко/ТАСС — В планах поступить в университет и пойти на стажировку на какой-то из телеканалов в Москве. Стать специальным корреспондентом, ездить в новые регионы России. Хочу продолжить свою работу именно на освобожденных территориях. Потому что когда ты приезжаешь в Херсонскую область, в Донецк, Луганск, Мариуполь и другие города, то видишь глаза людей, которые столько всего пережили и каждый день живут под обстрелами, которые не раз видели смерть, раненых. Ты понимаешь, сколько боли в этих глазах и сколько силы в этих глазах. Я вдохновляюсь этими людьми, восхищаюсь их силой духа и тем, что они продолжают жить. И тогда я тоже выполню свое обещание президенту, потому что когда Владимир Владимирович меня награждал, я сказала, что теперь могу официально считаться самым юным военкором страны и продолжу свою работу. Он тогда одобрительно кивнул, улыбнулся и показал мне класс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самый молодой военный корреспондент России 16-летняя Влада Луговская исполнит обещание, данное президенту РФ Владимиру Путину. Девушка поступит в университет, пойдет на стажировку на один из телеканалов в Москве и уже официально вернется в качестве военкора в новые регионы. Какое обещание выполнил сам Путин перед Владой, как прошло награждение и почему она хочет вернуться в Донбасс, сама девушка рассказала в интервью URA.RU. — Влада, расскажи о себе, как ты пришла в журналистику? — Я изначально не планировала идти работать журналистом. Хотела стать врачом, учила биологию, химию, уже выбрала ВУЗ для поступления. Наняла репетитора по русскому языку, потому что университет в Москве. Но началась спецоперация. Я видела, что идет очень большая информационная война. Мне подруги, которые уехали в Европу, писали: «русские военные вас убивают, насилуют». Тогда я поняла, что хочу попробовать себя в журналистике и стать ведущей политических новостей, молодежных, ориентированных именно на подрастающее поколение. Чтобы доступным для нас языком доносить правдивую информацию. Показывать, что на самом деле происходит в городе (Херсоне). — Как ты начинала работать на телеканале «Таврия»? — Изначально я пришла как телеведущая новостей молодежной редакции. Но программа стала неактуальна, и меня отправили на первые самостоятельные съемки. Сначала это были мирные съемки: выставки и так далее. Потом начались обстрелы города, выезды на бомбежки. Я сама хотела туда поехать и своими глазами увидеть, что происходит, ощутить то, что чувствует те люди, с которыми случилось такое горе. В начале событий я познакомилась с федералами (СМИ). Они приезжали к нам на телеканал, и им нужен был сюжет о ком-то. Узнали, что мне 15 лет, захотели интервью. С этого все началось. Мы с ними подружились, на каждую съемку я с ними выбиралась. Они всему учили, профессиональные фишки, которые я знаю и умею сейчас, — все от них. Мне очень многие говорили, что я в этом, как рыба в воде. — За что тебя орденом «Мужества» наградил президент? — С 15 лет я работала в зоне боевых действий на освобожденных территориях. В Херсонской области освещала события о налаживании мирной жизни, а также освещала «прилеты» по городу. Потом наша колонна попала под обстрел на Антоновском мосту. Меня ранило. Несмотря на ранение я помогала людям выбраться из-под моста. — Какие у тебя впечатления от встречи с президентом? — Перед встречей с ним очень волновалась. Для меня это такой человек, на которого все должны равняться. Я сидела, у меня дрожали коленки, сжимала руками подлокотники стула. Поговорила с девушками, которые сидели рядом со мной. Говорю им: хоть бы выйти и не упасть. Мы там все друг друга поддерживали. Это для всех был очень важный момент. А когда Владимир Владимирович вышел, я сказала свою речь. Он надел мне награду, дал букет цветов. Дальше встреча была уже неформальной, у всех награжденных был разговор с ним без камер. Я поблагодарила за то, что теперь у детей в новых регионах есть возможность на лучшее будущее. — Чем сейчас занимаешься? — Сейчас я занимаюсь развитием своего блога в телеграм, участвую в работе патриотических форумов, на некоторых выступаю спикером. Я своим примером хочу показать молодежи, что в нашей стране все возможно, если я смогла начать с нуля, то почему другие не могут? Для меня важно рассказать, что не нужно ничего бояться, нужно быть патриотом! Это не плохо. — Какие у тебя планы на будущее? — В планах поступить в университет и пойти на стажировку на какой-то из телеканалов в Москве. Стать специальным корреспондентом, ездить в новые регионы России. Хочу продолжить свою работу именно на освобожденных территориях. Потому что когда ты приезжаешь в Херсонскую область, в Донецк, Луганск, Мариуполь и другие города, то видишь глаза людей, которые столько всего пережили и каждый день живут под обстрелами, которые не раз видели смерть, раненых. Ты понимаешь, сколько боли в этих глазах и сколько силы в этих глазах. Я вдохновляюсь этими людьми, восхищаюсь их силой духа и тем, что они продолжают жить.