«Валдай» дал ориентир, что ждать россиянам в следующие 16 лет

К 2040 году будет 5 трактовок действительности, а РФ будет вести свою санкционную политику

06 марта 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи прошли дискуссии экспертов «Валдая» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тенденции к положительным изменениям мировой политики к 2040 году минимальны, а экономика адаптируется к нынешним постоянно возникающим кризисам и конфликтам только через 16 лет. К такому выводу пришли эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ходе сессий на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Корреспондент URA.RU лично понаблюдал за дискуссиями спикеров. Серия сессий клуба «Валдай» в рамках фестиваля была посвящена подготовленному экспертами докладу «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство». Программный директор «Валдая», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов рассказал, что документ готовился на протяжении нескольких месяцев группой специалистов из 20 стран мира, включая авторов из России, Китая, Индии, Бразилии, Соединенных Штатов, Франции и других государств. Сушенцов пояснил, почему в качестве исследования был выбран именно 2040 год Фото: Даниил Глухов © URA.RU Он пояснил, почему в качестве исследования был выбран именно 2040 год: «Это время, достаточно близкое к нам. Можно сказать, что эти 16 лет пройдут уже завтра. 15 лет назад, в 2008 году — проявлялись все процессы, тенденции, явления, проблемы, которые есть сейчас. Это соперничество крупных держав, технологические аспекты, первые импульсы формирования большой полицентричности». В ходе дискуссии на одной из сессий, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России рассказал результаты исследований, которые были выработаны экспертами «Валдая» в докладе «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство»: В 2040 году сохранятся условия для устойчивого мира;

Но, останется и соперничество мировых держав. Оно приведет к взаимному сдерживанию;

Искусственный интеллект, вопреки мнениям, не станет главенствовать над человеком.

По его словам, продолжится борьба ключевых национальных идей. Будут заметны российское, китайское, индийское, арабское, западное и европейское понимание мира. Они будут давать разные интерпретации того, что составляет основной процесс международных отношений. Борьба идей будет проходить на интеллектуальном ландшафте;

Сохранятся условия для поступательного экономического развития. Санкционный инструмент только укрепится как норма. В том числе Россия, Китай также используют этот метод. Это станет новой нормой развития международных торговых связей. Санкции станут неплохим развитием событий в условиях напряженной конфронтации, считает Сушенцов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Рестрикции станут неплохим развитием событий в условиях напряженной конфронтации, считает Сушенцов. «Санкции становятся разновидностью торгового барьера. Не только западные страны начинают прибегать к санкциям, но и Россия и Китай активно начинают развивать санкционные инструментарии. Видимо, это будет некой новой нормой развития международных торговых связей», — отметил он, добавив, что «шлюзовые» зоны или зоны «смыкания» враждующих сторон останутся. Согласно докладу «Валдая», который оказался в руках корреспондента URA.RU, мировой экономический порядок к 2040 году сможет адаптироваться к постоянной нестабильности. Это позволит оперативно реагировать на возрастающие риски и стабилизировать обстановку в посткризисных ситуациях. «К 2040 году в асинхронной многополярности экономического ландшафта наметится консолидация вокруг ключевых держав — Китая, США и России. Эта трансформация будет сопровождаться широкомасштабной цифровизацией, подчеркивающей блоковый характер технологического процесса. Кроме того, сохранится тенденция размывания границ между гражданскими и военными технологиями», — говорится в документе. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также выступил в рамках фестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свою оценку высказал и политолог-международник, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов: «Смотрю на тему будущей мировой политики в 2040 году, первый импульс — настроение сразу портится. Мировая политика в целом сегодня не дает большого количества положительных эмоций, поскольку видим массу очень опасных тенденций, которые разворачиваются и одновременно подкрепляют и стимулируют друг друга». Лукьянов добавил, что основы для прогнозирования будущего миропорядка были заложены в прошлом веке. Он пояснил, что тогда писали книги в жанре антиутопия, которые показывают «пугающие картины», к чему идет человечество, и многие из них оказались пророческими. Вторая часть прошлого столетия — эпоха расцвета научной фантастики, которая привела к «технооптимизму». «20 век научил нас, с одной стороны, бояться будущего, а с другой — надеяться на то, что будущее будет более рациональным и более комфортным для жизни благодаря развитию технологий. В XXI веке мы мечемся между страхом и надеждой в понимании будущего, но это неотделимо друг от друга», — подчеркнул он. Резюмируя трехдневные сессии «Валдая» на тему будущего мироустройства, Лукьянов отметил, что та метафора «осыпания мира», которая ежегодно используется в докладах дискуссионного клуба «оказалась реальностью». «Тем не менее, хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тенденции к положительным изменениям мировой политики к 2040 году минимальны, а экономика адаптируется к нынешним постоянно возникающим кризисам и конфликтам только через 16 лет. К такому выводу пришли эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ходе сессий на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Корреспондент URA.RU лично понаблюдал за дискуссиями спикеров. Серия сессий клуба «Валдай» в рамках фестиваля была посвящена подготовленному экспертами докладу «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство». Программный директор «Валдая», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов рассказал, что документ готовился на протяжении нескольких месяцев группой специалистов из 20 стран мира, включая авторов из России, Китая, Индии, Бразилии, Соединенных Штатов, Франции и других государств. Он пояснил, почему в качестве исследования был выбран именно 2040 год: «Это время, достаточно близкое к нам. Можно сказать, что эти 16 лет пройдут уже завтра. 15 лет назад, в 2008 году — проявлялись все процессы, тенденции, явления, проблемы, которые есть сейчас. Это соперничество крупных держав, технологические аспекты, первые импульсы формирования большой полицентричности». В ходе дискуссии на одной из сессий, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России рассказал результаты исследований, которые были выработаны экспертами «Валдая» в докладе «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство»: Рестрикции станут неплохим развитием событий в условиях напряженной конфронтации, считает Сушенцов. «Санкции становятся разновидностью торгового барьера. Не только западные страны начинают прибегать к санкциям, но и Россия и Китай активно начинают развивать санкционные инструментарии. Видимо, это будет некой новой нормой развития международных торговых связей», — отметил он, добавив, что «шлюзовые» зоны или зоны «смыкания» враждующих сторон останутся. Согласно докладу «Валдая», который оказался в руках корреспондента URA.RU, мировой экономический порядок к 2040 году сможет адаптироваться к постоянной нестабильности. Это позволит оперативно реагировать на возрастающие риски и стабилизировать обстановку в посткризисных ситуациях. «К 2040 году в асинхронной многополярности экономического ландшафта наметится консолидация вокруг ключевых держав — Китая, США и России. Эта трансформация будет сопровождаться широкомасштабной цифровизацией, подчеркивающей блоковый характер технологического процесса. Кроме того, сохранится тенденция размывания границ между гражданскими и военными технологиями», — говорится в документе. Свою оценку высказал и политолог-международник, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов: «Смотрю на тему будущей мировой политики в 2040 году, первый импульс — настроение сразу портится. Мировая политика в целом сегодня не дает большого количества положительных эмоций, поскольку видим массу очень опасных тенденций, которые разворачиваются и одновременно подкрепляют и стимулируют друг друга». Лукьянов добавил, что основы для прогнозирования будущего миропорядка были заложены в прошлом веке. Он пояснил, что тогда писали книги в жанре антиутопия, которые показывают «пугающие картины», к чему идет человечество, и многие из них оказались пророческими. Вторая часть прошлого столетия — эпоха расцвета научной фантастики, которая привела к «технооптимизму». «20 век научил нас, с одной стороны, бояться будущего, а с другой — надеяться на то, что будущее будет более рациональным и более комфортным для жизни благодаря развитию технологий. В XXI веке мы мечемся между страхом и надеждой в понимании будущего, но это неотделимо друг от друга», — подчеркнул он. Резюмируя трехдневные сессии «Валдая» на тему будущего мироустройства, Лукьянов отметил, что та метафора «осыпания мира», которая ежегодно используется в докладах дискуссионного клуба «оказалась реальностью». «Тем не менее, хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное», — добавил эксперт.