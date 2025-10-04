Суд взыскал около 1 млрд с фигурантов дела о коррупции при строительстве фортификаций на границе

Останкинский районный суд Москвы постановил взыскать в доход государства 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В иске Генеральной прокуратуры фигурировали бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, экс-заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, а также связанные с ними предприниматели и компании.
«С января 2023 по декабрь 2024 года Рустэм Зайнуллин способствовал заключению с ООО „Стройинвестрезерв“ Сергея Петрякова 24 договоров по укреплению границы на сумму более 1 млрд рублей», — приводит «Ъ» исковые требования прокуратуры. Ведомство утверждает, что подрядчик получил крупный аванс, часть которого была направлена не на выполнение работ, а на личные нужды.
В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд отправил Виктора Стригунова под арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Из суммы, которую получила компания «Стройинвестрезерв», более 25 млн рублей Сергей Петряков потратил на покупку квартиры в Москве и автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска. В числе ответчиков по иску также фигурируют начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, предприниматели Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также фирмы «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Часть фигурантов дела уже арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, расследование ведет Следственный департамент МВД России.
