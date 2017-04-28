18:48 28 апреля 2017 3

Лукашенко успокоил Киев относительно учений «Запад-2017» Фото: Официальное интернет-представительство президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко, что российско-белорусские учения «Запад 2017» не несут в себе планов вторжения на Украину.

Порошенко в ответ на это сообщил, что Украина уверена в добрых намерениях Минска, однако подчеркнул, что второй участник военных учений — Россия, не вызывает у Киева никакого доверия.

«Для меня было чрезвычайно важно, что я получил от главы Белоруссии твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения „Запад-2017“ вблизи украинской границы не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории», — цитирует слова Порошенко «Газета.ру».

Напомним, что стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре на нескольких полигонах Белоруссии и России.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ссориться с «ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной». Президент подчеркнул, что также страна не планирует ориентироваться исключительно на сотрудничество с Западом, напоминает «Национальная служба новостей».