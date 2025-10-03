Суд вынес приговор бывшему депутату Азару*

Никулинский суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан Минюстом иноагентом на территории РФ) к 4 годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной в России НПО. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.
«Признать Азара виновным…назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы», — огласил приговор судья, передают РИА Новости. Такой же срок получили заочно бывшие муниципальные депутаты Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Суд также лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 5 лет.
Все они обвинялись по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, признанной нежелательной). Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»**, созданной в Германии.
Как пояснили в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за рубежом мероприятия, «направленные на поддержание функционирования организации, сохранение ее структуры и координацию сторонников». Кроме того, они распространяют в интернете материалы, касающиеся экономических, политических и социальных процессов в России, что, по мнению ведомства, свидетельствует о «целенаправленных усилиях по удержанию присутствия организации в российском информационном пространстве и обеспечению ее дальнейшего влияния».
* Признан в России иногентом.
** Организация, признанная нежелательной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.