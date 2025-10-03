Суд вынес приговор бывшему депутату Азару*

Суд заочно приговорил бывшего депутата Азара* к 4 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никулинский суд заочно приговорил бывшего депутата Азара* к 4 годам колонии
Никулинский суд заочно приговорил бывшего депутата Азара* к 4 годам колонии Фото:

Никулинский суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан Минюстом иноагентом на территории РФ) к 4 годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной в России НПО. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

«Признать Азара виновным…назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы», — огласил приговор судья, передают РИА Новости. Такой же срок получили заочно бывшие муниципальные депутаты Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Суд также лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 5 лет.

Все они обвинялись по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, признанной нежелательной). Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»**, созданной в Германии.

Как пояснили в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за рубежом мероприятия, «направленные на поддержание функционирования организации, сохранение ее структуры и координацию сторонников». Кроме того, они распространяют в интернете материалы, касающиеся экономических, политических и социальных процессов в России, что, по мнению ведомства, свидетельствует о «целенаправленных усилиях по удержанию присутствия организации в российском информационном пространстве и обеспечению ее дальнейшего влияния».

* Признан в России иногентом.

** Организация, признанная нежелательной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никулинский суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан Минюстом иноагентом на территории РФ) к 4 годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной в России НПО. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Признать Азара виновным…назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы», — огласил приговор судья, передают РИА Новости. Такой же срок получили заочно бывшие муниципальные депутаты Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Суд также лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 5 лет. Все они обвинялись по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, признанной нежелательной). Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»**, созданной в Германии. Как пояснили в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за рубежом мероприятия, «направленные на поддержание функционирования организации, сохранение ее структуры и координацию сторонников». Кроме того, они распространяют в интернете материалы, касающиеся экономических, политических и социальных процессов в России, что, по мнению ведомства, свидетельствует о «целенаправленных усилиях по удержанию присутствия организации в российском информационном пространстве и обеспечению ее дальнейшего влияния». * Признан в России иногентом. ** Организация, признанная нежелательной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...