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05 мая 2017
16:49  05 мая 2017 0

Тимошенко заявила, что Порошенко должен сидеть в тюрьме

Лидер "Батьковщины" использовала самые эмоциональные выраженияФОТО: Федеральное агентство новостей

Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Петра Порошенко, назвав его «грязным коррумпированным и авторитарным негодяем».

В штаб-квартире «Батьковщины» Юлия произнесла чувствительную речь, посвященную прошедшим выборам, перед узким кругом доверенных журналистов. Тимошенко заявила, что ее партия обошла Блок Петра Порошенко почти на 10%, и эта победа приобрела бы более масштабный характер, если бы не административный ресурс действующего президента, который, по словам Тимошенко, был включен по всей вертикали.

По предварительным подсчетам, кандидаты от партии «Батькивщина» получили на выборах 24,1% голосов избирателей. На втором месте — Блок Петра Порошенко «Солидарность» (15%), на третьем — «Аграрная партия» (9,9%). Четвертое место получил «Укроп» (9,3%), пятое — «Наш край» (9%), «Оппозиционный блок» получил 7,2%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Эти выборы, к сожалению, проходили очень грязно. Хотя партия „Батькивщина“ заняла уверенное первое место со значительным отрывом от всех остальных, все равно мы видели, что делалось на этих выборах. Как используется безумный подкуп, людям просто раздавали деньги налом», — рассказала Тимошенко.

Лидер «Батьковщины» употребляла сильные выражения особенно по отношению к действующему президенту Украины. Тимошенко называла его коррумпированным негодяем и высказывала мнение, что ему место в тюрьме, а не во главе великой страны.

Семен Гринберг
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