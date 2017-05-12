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12 мая 2017
Главные новости Москвы
15:32  12 мая 2017 1

Песков рассказал, как в Кремле работали с письмом Навального

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Песков рассказал о письме НавальногоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что в администрацию президента поступало письмо оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что послание пришло «наряду с тысячей обращений».

Как сообщил Песков, письмо Навального поступило на имя руководителя администрации. «Оно было зарегистрировано и по профилю затрагиваемых вопросов», — цитирует РБК официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что отметка о регистрации письма не свидетельствует о принятии решения, так как все послания после регистрации отправляются в профильные ведомства. Кроме того, Песков отметил, что Кремль «не имеет никакого отношения» к выдаче загранпаспорта Навальному.

Ранее сам Навальный сообщил своим подписчикам, что для получения загранпаспорта он обратился к главе СПЧ Михаилу Федотову, а тот посоветовал написать письмо руководителю администрации президента Антону Вайно. После отправки письма Навальный подал заявление в МФЦ, где ему уже на следующий день выдали документ.

Нина Калинина
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