В МИД РФ прокомментировали нападки Зеленского на антикоррупционное бюро

Захарова: на Украине нет реальной борьбы с коррупцией
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На Украине отсутствует борьба с коррупцией, заявила Захарова
На Украине отсутствует борьба с коррупцией, заявила Захарова Фото:

На Украине отсутствует реальная борьба с коррупцией. Такое заявление сделала глава МИД РФ Мария Захарова.

«Никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией на Украине не происходит», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что такие структуры, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к искоренению коррупции в стране.

Верховная Рада ранее приняла закон, который лишает НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Этот документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. По всей Украине проходят протесты, а некоторые депутаты заявляют о фактической ликвидации антикоррупционных органов. На фоне общественного недовольства Зеленский внес на рассмотрение новый законопроект, пообещав усилить независимость НАБУ и САП.

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На Украине отсутствует реальная борьба с коррупцией. Такое заявление сделала глава МИД РФ Мария Захарова. «Никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией на Украине не происходит», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что такие структуры, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к искоренению коррупции в стране. Верховная Рада ранее приняла закон, который лишает НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Этот документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. По всей Украине проходят протесты, а некоторые депутаты заявляют о фактической ликвидации антикоррупционных органов. На фоне общественного недовольства Зеленский внес на рассмотрение новый законопроект, пообещав усилить независимость НАБУ и САП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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