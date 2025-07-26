В МИД РФ прокомментировали нападки Зеленского на антикоррупционное бюро

На Украине отсутствует реальная борьба с коррупцией. Такое заявление сделала глава МИД РФ Мария Захарова.
«Никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией на Украине не происходит», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что такие структуры, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к искоренению коррупции в стране.
Верховная Рада ранее приняла закон, который лишает НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Этот документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. По всей Украине проходят протесты, а некоторые депутаты заявляют о фактической ликвидации антикоррупционных органов. На фоне общественного недовольства Зеленский внес на рассмотрение новый законопроект, пообещав усилить независимость НАБУ и САП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.