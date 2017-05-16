23:26 16 мая 2017 0

Какую информацию мог раскрыть Трамп министру России? Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошла результативно: обсудили совместный план по борьбе с международным терроризмом. Президент сослался на нехватку времени, когда журналист зада вопрос об источнике секретной информации, которую Трамп мог раскрыть Лаврову.

Инцидент произошел на пресс-конференции Трампа с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне, сообщает «Газета.ru». Президент Америки сказал, что хочет вовлечь в борьбу с терроризмом как можно больше стран. «И это (совместная борьба с терроризмом. — „URA.RU“) одна из прекрасных вещей, которая происходит с Турцией. Наши отношения будут неразрушимыми», — добавил президент США.

Трамп покинул журналистов, когда один из них задал вопрос о том, кто был источником секретной информации, которой президент поделился с Лавровым.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщала, что Трамп на встрече с российским министром мог поделиться совершенно секретной информацией и поставить под угрозу важный источник данных.