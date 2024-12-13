На Украине отправили в отставку командующего группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» Александра Луценко, в чьем непосредственном подчинении находились красноармейское и кураховское направления. Вместо него назначен Александр Тарнавский, сообщила 13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Фронт перемен в ВСУ. Одна хорошая кадровая новость и одна совсем плохая. Хорошая. Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТУ „Донецк“», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Увольнение касается обороны всего покровского и кураховского направлений.
Теперь руководить группировкой войск «Донецк» будет генерал Тарнавский. Безуглая считает, что у него есть успешный опыт боев.
ВС РФ ранее поймали в огневой мешок группировку украинской армии. Это произошло на промежутке около сел Веселый Гай и Успеновка (южнее Курахово, ДНР), сообщили в силовых структурах.
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На Украине отправили в отставку командующего группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» Александра Луценко, в чьем непосредственном подчинении находились красноармейское и кураховское направления. Вместо него назначен Александр Тарнавский, сообщила 13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Фронт перемен в ВСУ. Одна хорошая кадровая новость и одна совсем плохая. Хорошая. Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТУ „Донецк“», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Увольнение касается обороны всего покровского и кураховского направлений. Теперь руководить группировкой войск «Донецк» будет генерал Тарнавский. Безуглая считает, что у него есть успешный опыт боев. ВС РФ ранее поймали в огневой мешок группировку украинской армии. Это произошло на промежутке около сел Веселый Гай и Успеновка (южнее Курахово, ДНР), сообщили в силовых структурах.