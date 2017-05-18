В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер

05:10 18 мая 2017 0

Горящий траулер находится в 24 километрах от берега Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Охотском море у западного побережья Камчатки горит рыболовецкий траулер «Капитан Чернов». Возгорание началось в ночь на 18 мая в надстройке судна.

По данным «Интерфакса», на траулере находилось 27 членов экипажа. Двадцать два из них эвакуированы на находящийся рядом корабль «Реал». Еще пять человек, в том числе капитан, остаются на горящем судне и тушат пожар своими силами.

Траулер находится в 24 километрах от берега. Корабль остается на плаву. На помощь ему направляются спасательное судно «Суворовец» и представители Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра. Однако добраться до места происшествия они смогут не раньше, чем через два дня.

По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, передает РБК.