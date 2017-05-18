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18 мая 2017
17 мая 2017
05:10  18 мая 2017 0

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Горящий траулер находится в 24 километрах от берегаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Охотском море у западного побережья Камчатки горит рыболовецкий траулер «Капитан Чернов». Возгорание началось в ночь на 18 мая в надстройке судна.

По данным «Интерфакса», на траулере находилось 27 членов экипажа. Двадцать два из них эвакуированы на находящийся рядом корабль «Реал». Еще пять человек, в том числе капитан, остаются на горящем судне и тушат пожар своими силами.

Траулер находится в 24 километрах от берега. Корабль остается на плаву. На помощь ему направляются спасательное судно «Суворовец» и представители Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра. Однако добраться до места происшествия они смогут не раньше, чем через два дня.

По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, передает РБК.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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