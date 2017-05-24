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24 мая 2017
Главные новости Москвы
09:18  24 мая 2017 5

Беременной старшекласснице запретили приходить на выпускной

Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, выпускной
В США для беременной выпускницы праздника не будетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США ученице частной христианской школы в Хейгерстауне, 18-летней Мэдди Ранклс, запретили приходить на выпускной вечер в связи с беременностью. Руководство учебного заведения посчитало, что она нарушила кодекс поведения учебного образования, вступив в половые отношения до брака.

Как только руководство школы узнало о беременности школьницы, ее отстранили от занятий на два дня и запретили приходить на школьный выпускной, пишет РИА «Новости», ссылаясь на New York Times. По мнению правозащитников, наказывать выпускницу не следует. Напротив, нужно похвалить ее за то, что она не собирается делать аборт.

Daily Mail отмечает, что ситуация, сложившаяся в христианской школе, характеризует противоречия, которые возникли внутри христианских организаций в США. Они одновременно выступают против абортов и половых отношений до брака, что определяет сложность взаимоотношения таких организаций с юными беременными женщинами.

Татьяна Трушина
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