Матвиенко набросилась на главу Минцифры из-за «Почты России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева за отсутствие решения по стратегии развития «Почты России». Она заявила, что он как руководитель не справился с поставленной задачей, которая требует уже немедленного решения.
«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя и, вы это прекрасно понимаете, Максут Игоревич, уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.
Она также предупредила, что если министерство и лично министр не будут принимать меры, то Совет Федерации займет более строгую позицию по вопросу «Почты России». Глава Совфеда также подчеркнула важность сохранения почтовых отделений в отдаленных районах и заявила о необходимости выработки эффективной стратегии для нормальной работы государственной структуры.
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