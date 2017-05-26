07:46 26 мая 2017 1

Денег в кошельках россиян не становится больше Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Реальные доходы населения России в последние 30 месяцев постоянно сокращаются, и, как указано в отчете Внешэкономбанка (ВЭБ), опустились до уровня 2009 года. Однако в правительстве на ситуацию смотрят более оптимистично.

В новом обзоре ВЭБ отмечается, что реальные располагаемые доходы населения в апреле 2017 года к апрелю прошлого года снизились. Специалисты отметили снижение потребительского спроса, которое отразилось на снижении спроса на платные услуги, пишет РБК. «За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — подчеркивает в докладе главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Росстат, рассчитывая реальные расходы россиян, отталкивается от среднемесячной зарплаты 30,5 тыс. рублей, но как подчеркивают в ВЭБ, статистическое ведомство не учитывает поправку на инфляцию и сезонность. Так, по данным Росстата, доходы населения выросли на 2% по сравнению с мартом. В докладе ВЭБ показано сокращение реальных доходов на 4,9% месяц к месяцу с поправкой на сезонность. В финансовой организации также отмечают, что реальные зарплаты месяц к месяцу стабильно росли с ноября прошлого года, однако в апреле сократились на 0,6%. Клепач предполагает, что и прочие, в том числе и предпринимательские доходы, скорее всего, недооценены. Он отметил, что более полную картину можно будет увидеть только по итогам года.

Власти рассчитывают, что реальные доходы по итогам 2017 года вырастут. В базовом макропрогнозе Минэкономразвития, на основе которого рассчитывается бюджет, заложен рост на 1%.

Реальные доходы граждан «начали постепенно повышаться», заявил 14 мая президент Владимир Путин.