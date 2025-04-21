РЖД начали продавать билеты на электричку до Сухума

РЖД объявили о начале продажи билетов на пригородные поезда, курсирующие по маршруту между Имеретинским Курортом и абхазским Сухумом. Об этом сообщила компания в соцсетях.
«Открыли продажу билетов на электрички Имеретинский Курорт — Сухум», — рассказали РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что с 1 мая начнется движение поездов «Ласточка», которые будут отправляться два раза в сутки. Перевозки осуществляются электропоездами модели ЭП2ДМ. Полная стоимость проезда по всему маршруту составит 356 рублей.
В 2025 году наблюдается значительный рост спроса на туристические поездки в Абхазию по сравнению с предыдущим годом. Туроператоры отмечают увеличение числа бронирований на 10–15%. В гостиницах Гагры и Пицунды уровень заполняемости превышает показатели прошлого сезона, передает «360.ru».
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