РЖД начали продавать билеты на электричку до Сухума

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Стоимость проезда до Сухума составит 356 рублей.
Стоимость проезда до Сухума составит 356 рублей. Фото:

РЖД объявили о начале продажи билетов на пригородные поезда, курсирующие по маршруту между Имеретинским Курортом и абхазским Сухумом. Об этом сообщила компания в соцсетях. 

«Открыли продажу билетов на электрички Имеретинский Курорт — Сухум», — рассказали РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что с 1 мая начнется движение поездов «Ласточка», которые будут отправляться два раза в сутки. Перевозки осуществляются электропоездами модели ЭП2ДМ. Полная стоимость проезда по всему маршруту составит 356 рублей.

В 2025 году наблюдается значительный рост спроса на туристические поездки в Абхазию по сравнению с предыдущим годом. Туроператоры отмечают увеличение числа бронирований на 10–15%. В гостиницах Гагры и Пицунды уровень заполняемости превышает показатели прошлого сезона, передает «360.ru».

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РЖД объявили о начале продажи билетов на пригородные поезда, курсирующие по маршруту между Имеретинским Курортом и абхазским Сухумом. Об этом сообщила компания в соцсетях.  «Открыли продажу билетов на электрички Имеретинский Курорт — Сухум», — рассказали РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что с 1 мая начнется движение поездов «Ласточка», которые будут отправляться два раза в сутки. Перевозки осуществляются электропоездами модели ЭП2ДМ. Полная стоимость проезда по всему маршруту составит 356 рублей. В 2025 году наблюдается значительный рост спроса на туристические поездки в Абхазию по сравнению с предыдущим годом. Туроператоры отмечают увеличение числа бронирований на 10–15%. В гостиницах Гагры и Пицунды уровень заполняемости превышает показатели прошлого сезона, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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