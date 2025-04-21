На АвтоВАЗе начали работать поющие роботы «Антонины»

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Работникам АвтоВАЗа поднимают настрой поющие «Антонины» (архивное фото)
Работникам АвтоВАЗа поднимают настрой поющие «Антонины» (архивное фото) Фото:

На заводе АвтоВАЗа начали работу поющие роботы-доставщики по имени «Антонина». Как сообщает госкорпорация Ростех, новый роботизированный автоматический напольный транспорт (АНТ) не только помогает сотрудникам предприятия собирать автомобили Lada, но и способствует поддержанию позитивного настроя в коллективе.

«Такая нестандартная идея, конечно же, повысила эмоциональный фон работников. Туристы все фотографируют. Кстати, скоро „Антонины“ будут не только петь, но и говорить друг с другом», — сообщили в АвтоВАЗе, их слова передали в telegram-канале Ростеха. По информации корпорации, роботизированные тележки снабжены яркой корпоративной окраской, женским голосом и искусственным интеллектом. Имя «Антонина» появилось благодаря сокращению от аббревиатуры АНТ. Новые транспортные устройства способны исполнять песни прямо во время работы на производственной линии. 

По данным Ростеха, основное назначение АНТ — транспортировка деталей и инструментов по цеху. Разработчики обещают, что в будущем роботы смогут не только петь, но и общаться между собой.

Подобные автоматизированные системы применяются и на зарубежных автозаводах, например, на предприятиях Tesla, однако бывают случаи сбоев, в результате которых техника может представлять опасность для персонала. В Тольятти тем временем продолжается производство новых автомобилей Lada Iskra — продажи стартуют 20 июля, модель будет доступна в вариантах седан, универсал и Cross-универсал.

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На заводе АвтоВАЗа начали работу поющие роботы-доставщики по имени «Антонина». Как сообщает госкорпорация Ростех, новый роботизированный автоматический напольный транспорт (АНТ) не только помогает сотрудникам предприятия собирать автомобили Lada, но и способствует поддержанию позитивного настроя в коллективе. «Такая нестандартная идея, конечно же, повысила эмоциональный фон работников. Туристы все фотографируют. Кстати, скоро „Антонины“ будут не только петь, но и говорить друг с другом», — сообщили в АвтоВАЗе, их слова передали в telegram-канале Ростеха. По информации корпорации, роботизированные тележки снабжены яркой корпоративной окраской, женским голосом и искусственным интеллектом. Имя «Антонина» появилось благодаря сокращению от аббревиатуры АНТ. Новые транспортные устройства способны исполнять песни прямо во время работы на производственной линии.  По данным Ростеха, основное назначение АНТ — транспортировка деталей и инструментов по цеху. Разработчики обещают, что в будущем роботы смогут не только петь, но и общаться между собой. Подобные автоматизированные системы применяются и на зарубежных автозаводах, например, на предприятиях Tesla, однако бывают случаи сбоев, в результате которых техника может представлять опасность для персонала. В Тольятти тем временем продолжается производство новых автомобилей Lada Iskra — продажи стартуют 20 июля, модель будет доступна в вариантах седан, универсал и Cross-универсал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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