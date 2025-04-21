Из приграничья Курской области спасли почти 800 человек

Хинштейн: из курского приграничья эвакуировали 797 человек в безопасные зоны
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Эвакуация жителей курскогго приграничья началась 12 марта (архивное фото)
Эвакуация жителей курскогго приграничья началась 12 марта (архивное фото) Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Из районов Курской области, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины, эвакуировали 797 человек, начиная с 12 марта. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Общее количество вывезенных, начиная с 12 марта жителей, составляет 797 человек», — рассказал глава региона на заседании областного правительства. Эти данные актуальны на 20 апреля. 

Эвакуация жителей приграничных районов Курской области началась 12 марта из-за обострения ситуации на границе. Людей размещают в пунктах временного пребывания, кто-то уезжает к родственникам. С эвакуированными продолжают работать медики, психологи и юристы.

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Из районов Курской области, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины, эвакуировали 797 человек, начиная с 12 марта. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Общее количество вывезенных, начиная с 12 марта жителей, составляет 797 человек», — рассказал глава региона на заседании областного правительства. Эти данные актуальны на 20 апреля.  Эвакуация жителей приграничных районов Курской области началась 12 марта из-за обострения ситуации на границе. Людей размещают в пунктах временного пребывания, кто-то уезжает к родственникам. С эвакуированными продолжают работать медики, психологи и юристы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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