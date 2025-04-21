Из приграничья Курской области спасли почти 800 человек

Из районов Курской области, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины, эвакуировали 797 человек, начиная с 12 марта. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Общее количество вывезенных, начиная с 12 марта жителей, составляет 797 человек», — рассказал глава региона на заседании областного правительства. Эти данные актуальны на 20 апреля.
Эвакуация жителей приграничных районов Курской области началась 12 марта из-за обострения ситуации на границе. Людей размещают в пунктах временного пребывания, кто-то уезжает к родственникам. С эвакуированными продолжают работать медики, психологи и юристы.
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