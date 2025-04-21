Вступление Украины в НАТО и пасхальное перемирие: о чем говорил Песков 21 апреля

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, инициированное президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 апреля. Россия проинформирует США о действиях Киева, оставаясь открытой к мирным переговорам, но скептически относится к публичным вбросам о соглашениях. Эти и другие заявления пресс-секретаря с конференц-колла 21 апреля — в материале URA.RU.
Нарушение перемирия ВСУ
Песков отметил, что пасхальное перемирие, объявленное Путиным с 18:00 19 апреля, было нарушено ВСУ. Министерство обороны РФ предоставило данные о фактах атак, подчеркивая несоблюдение Киевом договоренностей.
«Вы слышали заявление нашего Минобороны, которое уполномочено давать оценку с военной точки зрения. Даны данные по факту нарушений с украинской стороны», — пояснил Песков.
Инициатива Путина по перемирию
На вопрос, обсуждалась ли идея перемирия с США заранее, Песков ответил, что это была исключительно инициатива Путина, не согласованная с Вашингтоном. «Это была инициатива президента Путина», — подчеркнул он.
Информирование Белого дома
Кремль намерен уведомить США и другие заинтересованные стороны о нарушениях перемирия со стороны Украины, предоставив данные, зафиксированные российскими военными. «Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные», — заявил Песков во время разговора с журналистами.
Реакция на заявление Трампа
Отвечая на слова президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении на этой неделе, Песков воздержался от прогнозов, но подтвердил открытость Путина к урегулированию конфликта. «Я не хотел бы давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин остается открытым к мирному урегулированию, продолжается работа американской стороны», — сказал он.
Реакция на слухи о Крыме и НАТО
Представитель Кремля приветствовал заявления из Вашингтона об исключении членства Украины в НАТО из переговоров, назвав это соответствующим позиции России. Однако он призвал с осторожностью относиться к сообщениям СМИ, включая публикацию Bloomberg о возможном признании США российского контроля над Крымом.
«То, что членство Украины в НАТО исключено, вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции. Украина не должна быть в НАТО, это представляет собой угрозу для РФ. Что касается других сообщений Bloomberg, работа по поиску путей мирного урегулирования должна проходить в дискретном режиме», — отметил Песков.
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