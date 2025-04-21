Путин вспомнил, как встречался со скончавшимся Папой Римским

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Путин вспомнил о встречах с Папой Римским
Путин вспомнил о встречах с Папой Римским Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти Папы Римского Франциска, а также вспомнил, как неоднократно встречался с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле. Направил соболезнования по случаю кончины Папы Римского. Они неоднократно встречались», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин и Папа Франциск с большим уважением относились друг к другу.

Ранее стало известно о смерти Папы Франциска. Он скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти Папы Римского Франциска, а также вспомнил, как неоднократно встречался с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин в Кремле. Направил соболезнования по случаю кончины Папы Римского. Они неоднократно встречались», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин и Папа Франциск с большим уважением относились друг к другу. Ранее стало известно о смерти Папы Франциска. Он скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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