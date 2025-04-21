Появились кадры последнего выступления Папы Римского

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Папа Римский последний раз выступал за день до смерти
Папа Римский последний раз выступал за день до смерти Фото:

Папа Римский Франциск выступил последний раз 20 апреля во время пасхальной службы. В сети появились соответствующее видео. 

На кадрах видно, как Папа Римский Франциск выступает на площади Ватикана в рамках пасхальной службы. Видео публикует ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Папа Римский скончался в возрасте 88 лет. Это произошло рано утром 21 апреля.

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Папа Римский Франциск выступил последний раз 20 апреля во время пасхальной службы. В сети появились соответствующее видео.  На кадрах видно, как Папа Римский Франциск выступает на площади Ватикана в рамках пасхальной службы. Видео публикует ТАСС. Ранее стало известно о том, что Папа Римский скончался в возрасте 88 лет. Это произошло рано утром 21 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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