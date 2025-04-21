Появились кадры последнего выступления Папы Римского

Папа Римский последний раз выступал за день до смерти
Папа Римский Франциск выступил последний раз 20 апреля во время пасхальной службы. В сети появились соответствующее видео.
На кадрах видно, как Папа Римский Франциск выступает на площади Ватикана в рамках пасхальной службы. Видео публикует ТАСС.
Ранее стало известно о том, что Папа Римский скончался в возрасте 88 лет. Это произошло рано утром 21 апреля.
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