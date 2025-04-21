ВСУ расплатились за нарушение пасхального перемириям

Минобороны РФ: ВСУ лишились до 50 солдат и двух бронетранспортеров
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ВСУ потеряли на курском направлении не только личный состав, но и военную технику
ВСУ потеряли на курском направлении не только личный состав, но и военную технику Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и двух бронетранспортеров на курском направлении после окончания прекращения огня. ВСУ неоднократно нарушало пасхальное перемирие и атаковало РФ. Об этом сообщило Минобороны России. 

«Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что украинская армия также лишилась одной боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, одной боевой бронированной машины, двух автомобилей и трех артиллерийских установок.

С 21 апреля российские войска продолжают наносить удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на территории Курской области. В ведомстве уточнили, что на курском направлении в период действия перемирия российская сторона соблюдала режим прекращения огня.

Сегодня срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, завершился. Как сообщили в Минобороны, со стороны ВСУ зафиксировано около 4,9 тысячи случаев нарушения перемирия, передает RT.

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Украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и двух бронетранспортеров на курском направлении после окончания прекращения огня. ВСУ неоднократно нарушало пасхальное перемирие и атаковало РФ. Об этом сообщило Минобороны России.  «Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что украинская армия также лишилась одной боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, одной боевой бронированной машины, двух автомобилей и трех артиллерийских установок. С 21 апреля российские войска продолжают наносить удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на территории Курской области. В ведомстве уточнили, что на курском направлении в период действия перемирия российская сторона соблюдала режим прекращения огня. Сегодня срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, завершился. Как сообщили в Минобороны, со стороны ВСУ зафиксировано около 4,9 тысячи случаев нарушения перемирия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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