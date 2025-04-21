Белый дом выразил соболезнования после смерти папы Римского

Белый дом публиковал фото памы Римского с Трампом
новость из сюжетаУмер папа римский Франциск
Администрация Белого дома США выразила свои соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба резиденции в соцсетях.
«Rest in Peace, Pope Francis („покойся с миром, папа Франциск“ — прим. URA.RU), — написала администрация на своей странице в соцсети X. Белый дом также опубликовал фото Франциска с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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