Белый дом выразил соболезнования после смерти папы Римского

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Белый дом публиковал фото памы Римского с Трампом
Белый дом публиковал фото памы Римского с Трампом Фото:
новость из сюжета
Умер папа римский Франциск

Администрация Белого дома США выразила свои соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба резиденции в соцсетях.

«Rest in Peace, Pope Francis („покойся с миром, папа Франциск“ — прим. URA.RU), — написала администрация на своей странице в соцсети X. Белый дом также опубликовал фото Франциска с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. 

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Администрация Белого дома США выразила свои соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба резиденции в соцсетях. «Rest in Peace, Pope Francis („покойся с миром, папа Франциск“ — прим. URA.RU), — написала администрация на своей странице в соцсети X. Белый дом также опубликовал фото Франциска с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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