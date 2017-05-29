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29 мая 2017
23:58  29 мая 2017 0

Украинцев заставят декларировать родственников из России

Референдум в Мариуполе. Горящее здание Горисполкома. Украина, толпа, референдум, украина, лосование, голосование
Они должны будут указать их количество и месторасположениеФото: Карина Ванеш © URA.RU

Власти Украины намерены подготовить программу декларации родственников в России. Украинцам в обязательном порядке нужно будет заполнить анкеты с указанием количества родных, степени родства и их месторасположения.

О подготовке соответствующей программы рассказал «Федеральному агентству новостей» лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

Инициатива исходит от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Формально программу должен вскоре озвучить глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По словам Владимира Рогова, параллельно будет идти наступление и на православную церковь.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая Александр Турчинов заявил о том, что на восточных рубежах страны должна быть создана непреодолимая крепость. Об этом было сказано в поздравлении, адресованном украинским пограничникам в их профессиональный праздник.

Юрий Викторов
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