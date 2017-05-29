Украинцев заставят декларировать родственников из России

23:58 29 мая 2017 0

Они должны будут указать их количество и месторасположение Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Власти Украины намерены подготовить программу декларации родственников в России. Украинцам в обязательном порядке нужно будет заполнить анкеты с указанием количества родных, степени родства и их месторасположения.

О подготовке соответствующей программы рассказал «Федеральному агентству новостей» лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

Инициатива исходит от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Формально программу должен вскоре озвучить глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По словам Владимира Рогова, параллельно будет идти наступление и на православную церковь.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая Александр Турчинов заявил о том, что на восточных рубежах страны должна быть создана непреодолимая крепость. Об этом было сказано в поздравлении, адресованном украинским пограничникам в их профессиональный праздник.