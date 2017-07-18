В Японии умер самый старый практикующий врач на Земле

В Японии на 106-м году жизни скончался доктор Сигэаки Хинохара, который занимался врачебной практикой и после 100-летнего юбилея. В родной стране он стал символом долгожительства, а тираж его эссе «Жить с умением» превысил 1,2 млн экземпляров, сообщает «телеканал 360».
Хинохара занимал пост главного врача в Международной клинике Святого Луки в Токио, где являлся председателем совета директоров. Он одним из первых доказал связь между долголетием, здоровым образом жизни и позитивным мышлением.
Как уточняет агентство Nation News, Хинохара в 88 лет написал сценарий для мюзикла и сыграл в нем одну из ролей. Кроме того, в 90 лет доктор встал за дирижерский пульт, тем самым осуществив свою давнюю мечту.