Министр сельского хозяйства обвинил в высоких ценах на овощи плохую погоду

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев во время совещания у главы государства Владимира Путина дал обещание, что к концу лета цены на овощи существенно снизятся.
Резкое повышение стоимости овощей Ткачев объяснил дождливой погодой и холодами, накрывшими многие регионы России, пишет «Федеральное агентство новостей».
Именно плохая погода, по словам министра, привела к позднему поступлению на рынок продукции свежего урожая отечественного производства. Из-за этого привычный всплеск цен в июне получил дополнительный стимул.