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20 июля 2017
Главные новости Москвы
14:47  20 июля 2017 6

Депутаты отобрали у авиапассажиров право на бесплатный провоз багажа

Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург., аэропорт, пулково
Нововведение касается пассажиров с невозвратными билетамиФото: pulkovoairport.ru

Депутаты Госдумы отменили закон о бесплатном багаже во время перелета. Теперь авиаперевозчики смогут брать с пассажиров деньги за сумки, которые они собираются перевезти, если те летят по безвозвратному билету. Документ принят в третьем окончательном чтении.

При заключении договора, не предусматривающего возврат денег, пассажир обязуется оплатить авиаперевозку багажа. Если билет включает в себя возврат средств за данную услугу, то в договоре должна быть прописана норма о бесплатном провозе. В таком случае нужно будет заплатить за свой багаж только при условии перевеса.

Принятый проект закона сохраняет бесплатный провоз ручной клади и обязывает авиакомпании сообщать об условиях ее провоза, передает портал «Утро.ru».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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