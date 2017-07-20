Депутаты Госдумы отменили закон о бесплатном багаже во время перелета. Теперь авиаперевозчики смогут брать с пассажиров деньги за сумки, которые они собираются перевезти, если те летят по безвозвратному билету. Документ принят в третьем окончательном чтении.
При заключении договора, не предусматривающего возврат денег, пассажир обязуется оплатить авиаперевозку багажа. Если билет включает в себя возврат средств за данную услугу, то в договоре должна быть прописана норма о бесплатном провозе. В таком случае нужно будет заплатить за свой багаж только при условии перевеса.
Принятый проект закона сохраняет бесплатный провоз ручной клади и обязывает авиакомпании сообщать об условиях ее провоза, передает портал «Утро.ru».