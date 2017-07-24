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24 июля 2017
17:29  24 июля 2017 2

Альфонс убил москвичку и стал миллионером в тюрьме, получив с ее сына деньги за мнимый долг. ВИДЕО

Альфонс-убийца стал миллионером, сидя в тюрьмеФото: скрин с видео

Москвич по имени Всеволод должен убийце своей матери Светланы Марьян 300 тысяч долларов. Женщина стала жертвой альфонса Владимира Тевяшева.

В Москве Владимир Тевяшев оформил со Светланой Марьян фиктивный брак, застраховал ее жизнь от несчастного случая при пожаре и взял с женщины расписку о мнимом долге в 300 тысяч долларов. После регистрации брака и расписки аферист связал женщине руки, вывез в сарай в Солнечногорском районе и сжег заживо.

Смерть признали суицидом, Тевяшев получил страховку в три млн рублей и перевесил долг на сына покойной жены — Всеволода. Сейчас альфонс арестован и помещен в СИЗО, но это не помешало взыскать с сына убитой женщины долг. Таким образом, находясь в тюрьме, убийца стал миллионером, передает телеканал Mash.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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