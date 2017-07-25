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25 июля 2017
24 июля 2017
11:18  25 июля 2017 22

Русские туристы прогнали с пляжа украинцев песней «Священная война»

Клипарт. Индия. Гоа, море, пляж, песок, курорт
Россияне ответили на хамство хоровым исполнением легендарной песниФото: Дарья Савкина © URA.RU

Русские туристы, отдыхающие в Арабских Эмиратах, прогнали с пляжа украинцев, которые высказывали оскорбления в адрес России. При этом способ ответа на хамство был избран необычный — россияне хором стали исполнять песню «Священная война», и обидчики поспешили ретироваться.

Об этом случае рассказала в своем блоге одна из свидетельниц произошедшего, передает «Федеральное агентство новостей». По ее словам, компания украинцев залезла в воду и стала громко обсуждать политическую ситуацию, позволяя себе оскорбительные высказывания в адрес россиян и России.

«У меня эти разговоры вызвали крайне неприятное впечатление. Обидно за страну, аж кулаки зачесались», — призналась женщина.

В ответ «небольшая компания русских ухоженных бабушек» громко и с выражением запела «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!». Песню подхватили русские по всему пляжу: «Пели все русские, как один… в купальниках и трусах, во всё горло и слезами на глазах, вкладывая всю силу духа, пели».

После этого украинцы демонстративно вышли из моря и покинули пляж, пишет россиянка.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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