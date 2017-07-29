Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну посчитал абсолютно неуместной реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на запрет российскому пассажирскому самолету пересекать румынскую границу. Об этом сообщает агентство Аgerpres.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших российский пассажирский самолет. Он отметил, что румыны подвергли опасности жизни пассажиров. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал политик в своем блоге в Twitter.
На вопрос зарубежного издания о том, как министр обороны Румынии оценивает реакцию российского чиновника, Адриан Цуцуяну ответил, что она «абсолютно неуместная», отметив при этом, что «не вступал бы в подобную риторику».
В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву, напоминает RT.
Добавим, что об авиаинциденте Дмитрий Рогозин написал еще в стихах, назвав тех, кто не пустил его в Молдавию «пониженной социальной ответственности людьми».
В МИДе признали ЧП с самолетом Рогозина провокацией, пригрозив закрыть небо для румынских самолетов.