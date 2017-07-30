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30 июля 2017
19:19  30 июля 2017 0

Путин приравнял доведение до самоубийства к особо тяжким преступлениям

Закон приравнивает доведение до самоубийства к убийствуФото: официальный сайт президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличивается уголовная ответственность за склонение, содействие к суициду и доведение до самоубийства, сообщает «Русская планета».

Закон ужесточает наказание для преступников, которые совершают злодеяние «в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, либо в отношении двух или более лиц», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Данные преступления теперь будут квалифицироваться как особо тяжкие и приравняются к умышленному убийству. Склонение к самоубийству теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, — от восьми до 15 лет тюрьмы, добавляет RT.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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