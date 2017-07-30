Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличивается уголовная ответственность за склонение, содействие к суициду и доведение до самоубийства, сообщает «Русская планета».
Закон ужесточает наказание для преступников, которые совершают злодеяние «в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, либо в отношении двух или более лиц», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Данные преступления теперь будут квалифицироваться как особо тяжкие и приравняются к умышленному убийству. Склонение к самоубийству теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, — от восьми до 15 лет тюрьмы, добавляет RT.