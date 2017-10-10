Пушков и Клинцевич объяснили слова Эрдогана о непризнании Крыма

03:27 10 октября 2017 0

Алексей Пушков считает, что слова Эрдогана нельзя воспринимать всерьез Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана о непризнании Крыма частью России являются лишь дипломатической формальностью и не скажутся на дальнейшей судьбе полуострова. С такой оценкой выступил российский сенатор Алексей Пушков.

«Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Коллега Пушкова, член Совета федерации Франц Клинцевич также не усматривает в словах турецкого лидера угрозы дальнейшим двусторонним отношениям. «Турция еще не определилась, продолжая, образно говоря, сидеть на двух стульях. Мы не торопим. Не случайно на недавней встрече российского и турецкого президентов этот вопрос не поднимался. На данном этапе он не является непреодолимым препятствием для нашего сотрудничества в Сирии, в решении других мировых проблем», — цитирует сенатора «Федеральное агентство новостей».

Ранее Эрдоган на совместном брифинге с Петром Порошенко заявил, что Анкара не признает «незаконную аннексию» Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Порошенко, в свою очередь, предложил Турции вступить деакуппационную группу друзей Украины, напоминает «Экономика сегодня».