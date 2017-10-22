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22 октября 2017
21 октября 2017
03:17  22 октября 2017 0

Директор ЦРУ пообещал не хвастаться ликвидацией Ким Чен Ына

Главный американский раздвечик поделился соображениями о возможном исчезновении северокорейского лидераФото: commons.wikimedia.org

Директор ЦРУ США Майк Помпео, выступая на форуме Фонда защиты демократий в Вашингтоне заявил, что не признает участие американских агентов в ликвидации северокорейского лидера, если такая ситуация возникнет.

«При всём уважении, если Ким Чен Ын исчезнет, учитывая историю ЦРУ, я просто не стану говорить об этом», — приводит RT слова американского политика. Также Помпео предупредил слушателей, что вскоре ЦРУ начнет действовать более жестко. «Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством», — сделал заявление глава американской разведки.

Ранее появились слухи о том, что Майк Помпео может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США. Директор ЦРУ активно участвует в ведении американской внешней политики: недавно Помпео предупредил власти Соединенных Штатов о ядерной атаке КНДР. По мнению главы ведомства, вероятность агрессии со стороны Северной Кореи гораздо выше, чем предполагают в Вашингтоне.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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