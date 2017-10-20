Директор ЦРУ Майкл Помпео считает, что ядерные силы КНДР гораздо мощнее, чем пять лет назад, поэтому Соединенным Штатам стоит задуматься над тем, как предотвратить трагический исход событий.
Более того, Пхеньян может исполнить свое обещание нанести ракетный удар по Америке уже в ближайшие месяцы, пишет «Русская Планета». По словам главы ведомства, вероятность агрессии со стороны Северной Кореи в последнее время сильно возросла и случилось это якобы из-за отсутствия международного давления на местные власти.
Армия США продолжает сбор разведывательной информации о ядерной программе КНДР, однако эти данные пока «далеки от совершенства», считает Помпео.
В связи с началом учений США и Южной Кореи Пхеньян, напомним, пригрозил Вашингтону нанесением «невероятного и неожиданного» удара.