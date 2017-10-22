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22 октября 2017
21 октября 2017
09:48  22 октября 2017 0

NASA высадило первых землян на Марс. ВИДЕО

Стартовая страница сервисаФото: prt scr AccesMars.com

Космическое агентство NASA позволило землянам прогуляться по Марсу с помощью сервиса Acces Mars. Побывать на Красной планете теперь может каждый.

Приложение позволяет подробно ознакомиться с 3D-картой Марса и отправиться в любую точку планеты, пишет агентство Nation News. Отмечается, что для использования технологии достаточно иметь браузер на компьютере, телефоне или планшете с ОС iOS или Android.

Сервис показывает пометки от авторов о местах, в которых находятся участники путешествия, а также делится интересными фактами из истории и науки.

Полное погружение получат люди, надевшие очки виртуальной реальности. Приложение доступно абсолютно бесплатно, однако на очки нужно потратить от 500 рублей до 80 тысяч рублей.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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