NASA высадило первых землян на Марс. ВИДЕО

09:48 22 октября 2017 0

Стартовая страница сервиса Фото: prt scr AccesMars.com

Космическое агентство NASA позволило землянам прогуляться по Марсу с помощью сервиса Acces Mars. Побывать на Красной планете теперь может каждый.

Приложение позволяет подробно ознакомиться с 3D-картой Марса и отправиться в любую точку планеты, пишет агентство Nation News. Отмечается, что для использования технологии достаточно иметь браузер на компьютере, телефоне или планшете с ОС iOS или Android.

Сервис показывает пометки от авторов о местах, в которых находятся участники путешествия, а также делится интересными фактами из истории и науки.

Полное погружение получат люди, надевшие очки виртуальной реальности. Приложение доступно абсолютно бесплатно, однако на очки нужно потратить от 500 рублей до 80 тысяч рублей.