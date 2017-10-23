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23 октября 2017
22 октября 2017
00:37  23 октября 2017 0

На аукционе в Париже продали «усатую» Мону Лизу. ФОТО

Стоимость репродукции известного творения составила 743 тысячи долларовФОТО: Flickr

Репродукцию известной картины Леонардо Да Винчи «Моны Лизы» авторства французского художника Марселя Дюшана, который подрисовал на знаменитом лице усы и бороду, продали на парижском аукционе за 743 тысячи долларов.

Изначально «усатая» Мона Лиза оценивалась в 400-700 тысяч долларов. Дюшан считается одним из основоположников концептуального искусства. Он создал данное творение в 1964 году и назвал картину L.H.O.O.Q. При беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке, передает «Лента.ру».

Творение Дюшана выставлялось на аукционе Sotheby’s в составе коллекции из 110 произведений сюрреализма и дадаизма. Сумма от продажи всех лотов составила более 4,6 миллиона долларов.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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