Репродукцию известной картины Леонардо Да Винчи «Моны Лизы» авторства французского художника Марселя Дюшана, который подрисовал на знаменитом лице усы и бороду, продали на парижском аукционе за 743 тысячи долларов.
Изначально «усатая» Мона Лиза оценивалась в 400-700 тысяч долларов. Дюшан считается одним из основоположников концептуального искусства. Он создал данное творение в 1964 году и назвал картину L.H.O.O.Q. При беглом прочтении названия на французский манер получается непристойная фраза о возбужденной девушке, передает «Лента.ру».
Творение Дюшана выставлялось на аукционе Sotheby’s в составе коллекции из 110 произведений сюрреализма и дадаизма. Сумма от продажи всех лотов составила более 4,6 миллиона долларов.